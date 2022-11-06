Саме у цей день, 79 років, війська Першого Українського фронту під командуванням генерала Ватутіна взяли Київ під свій контроль. Однак цьому військовому успіхові передувало багато складних битв та рішень, які забрали безліч життів, пише 24 канал.

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День визволення Києва – 6 листопада 1943 рік

З вересня 1941 року і до листопада 1943 року столиця України була під німецько-фашистською окупацією. Вважається, що саме на берегах Дніпра вирішувалася майбутня доля Німеччини, тож там вони створили стратегічний оборонний рубіж, який називався "Східний вал". Саме він допомагав німецьким військам тримати оборону на правому березі Дніпра.

У битві за Київ, яка розпочалася ще наприкінці вересня брали участь 1-й, 2-й, 3-й та 4-й Українські фронти. Під час штурмування "Східного валу" було допущено багато серйозних помилок, які призвели до значних невиправданих втрат серед війська. Це відбулося через те, що Йосип Сталін наказав звільнити Київ до 7 листопада – річниці Жовтневої революції.

Битва за Київ – 6 листопада 1943 рік / Фото з відкритих джерел

О 4 годині ранку 6 листопада 1943 року столиця України була звільнена від німецьких військ. У боях за Київ загинули близько 417 тисяч солдатів і офіцерів радянської армії. Хоча таких великих втрат можна було б уникнути, якби наступ не відбувався поспіхом.

Варто зазначити, що окупація Києва німецькими військами тривала 778 днів. Величезне місто, яке налічувало до війни 900 тисяч жителів, дуже сильно спорожніло. До осені 1943 року в ньому залишилося лише 180 тисяч осіб, а місто було вщент зруйноване.

День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників / Фото з відкритих джерел

Битва за столицю України набула широкого міжнародного розголосу й стала прикладом героїзму. У країнах антигітлерівської коаліції ця історична подія розцінювалася як потужний удар по нацистській Німеччині та її загарбницьким планам.

Вона мала величезне військово-стратегічне, міжнародне, політичне та моральне значення. Вважається, що саме ця битва відіграла визначну роль у прискоренні завершення Другої світової війни.

За героїзм та мужність при визволенні Києва було нагороджено медалями та орденами понад 2 тисячі воїнів та командирів. Вони отримали звання Героя Радянського Союзу (тоді це була найвища нагорода в Радянському Союзі). Також на їхню честь пізніше була названа одна зі станцій метро у столиці України – "Героїв Дніпра".