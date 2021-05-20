Україна святкує День вишиванки: історія та традиції колоритного свята

День вишиванки в Україні у 2021 році припадає на 20 травня. Всесвітній День вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. Головний атрибут цього свята – вишивана сорочка вважається унікальним витвором українського народу, символом ідентифікації українців. Що відомо про це свято та які традиції пов'язані з цим днем – читайте далі.

День вишиванки – красиве свято, сповнене українським духом і колоритом. Воно не має жодного політичного підґрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Відомо, що ця подія досі не є офіційною, але свято так полюбилось українцям, що вони радісно його зустрічатимуть вже у п'ятнадцятий раз.

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День вишиванки: історія свята

Вперше День вишиванки запропонувала відзначати одна зі студенток факультету історії Чернівецького національного університету у 2006 році. За її словами, її надихнув знайомий, який постійно носив вишиту сорочку. Того року вишиванки одягнула така велика кількість студентів, що згодом свято набуло міжнародних масштабів.



На День вишиванки у містах організовують марші у вишиванках

Тепер кожен свідомий українець одягає сорочку не лише на День Незалежності, але й у кожен третій четвер травня. Раніше в цей день організовували різні конкурси, до прикладу, "Найкраща вишиванка" чи "Найкраще фото у вишиванці". У зв'язку з карантином та обмеженням масових заходів, таких масштабних подій очікувати не варто.



На День вишиванки у містах організовують марші у вишиванках

Що цікаво, у 2015 році була започаткована акція "Подаруй вишиванку захиснику". У ній взяло участь близько 50 країн світу. Вишиті сорочки передали бійцям АТО, які брали участь в бойових діях на Донбасі.

Дивіться відео 24 каналу про День вишиванки:

Історія вишивки та традиції

Історія вишивки на теренах України має не одну тисячу років. Особливого ж значення набула в останні кілька століть. Переважно, вишивали дівчата. До весілля готували спеціальну скриню, у якій роками збирали посаг. Найбідніша дівчина мала 30-40 сорочок, середнього достатку 50-70 сорочок, а багата – 100 і більше.

За народним повір'ям, сорочку для немовляти мала вишити мати або бабуся. Під час тонкої роботи майстрині співали пісень і молилися. Вірили, що так сорочка стає сильним оберегом. Сорочки для жінок пряли тільки з конопель або льону. Вважалося, що ці рослини захищають майбутню матір і її ще не народжене дитя.

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У вишивці сакральне значення має все — від ниток, походження тканини до орнаменту, кількості стібків і кольору. Найдавнішою є вишивка білим по білому. Але рукоділлю передувала довга процедура. Нитки вибілювали 3 роки.

У вишивальниць є своє свято – День Варвари, яке святкують 17 грудня. В цей день не можна було ні прибирати, ні прати, ні глину місити, а тільки вишивати.

Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. В Україні ця річ символізує родинну пам'ять, вірність та любов у сім'ї. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок.

Кожен регіон в Україні має свої візерунки. Борщівську вишиванку з Тернопільської області дуже легко впізнати, адже на ній переважає чорний колір. За легендою, під час татарського набігу загинули всі місцеві чоловіки, тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися впродовж 7 поколінь вишивати тільки чорні сорочки.



Борщівська вишивка чорними нитками

Буковинська сорочка завжди оздоблена яскравими квітами. У космацькій вишиванці переважають помаранчеві та жовті кольори. Полтавчани люблять вишивати білим по білому.



Вишиванки різних регіонів України / Інфографіка 24 каналу

Як розпочалася мода на вишиванки

У 19-му столітті письменник Іван Франко почав поєднувати вишиванку з європейським костюмом і започаткував своєрідну моду. Сучасники згадували: "Де б він не з'являвся, неодмінно привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою поміж пишних комірців та краваток".



Українська вишиванка відома в цілому світі

У кінці 19 століття про український традиційний одяг заговорила вся Європа, яку важко чимось здивувати. В 1876 році Олена Пчілка видала альбом українських вишивок. Українські орнаменти зачарували тамтешніх модниць, а в самій Україні розпочалися перші наукові дослідження вишивки.

Зараз елементи української вишиванки використовують у своїх колекціях визнані у світі модельєри та модні доми – Жан-Поль Готьє, Джон Ґальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana. А в 2015-му американський Vogue опублікував статтю, в якій назвав українську вишиванку одним з головних трендів сезону.

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Зірки шоу-бізнесу теж у захваті від українських вишиванок. У період проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні Мадонна купила собі українську вишиванку. Також полюбляють носити вишиванки Міла Куніс, Діта фон Тіз, Сандра Буллок, Демі Мур.



Демі Мур у вишиванці

Сьогодні ж дівчата не повинні вишивати собі вишиванку до весілля – її можна легко придбати. Але традиція вишивати також відроджується. Майстрині комбінують різні орнаменти та візерунки, популярною є квіткова вишивка. Та й сам крій сорочки змінився — йде в ногу з часом. Якщо в давнину переважно вишивали червоними, чорними та білими нитками — сьогодні палітра набагато більша.

Крім Дня вишиванки, українці все частіше вдягають національний одяг на інші великі свята, державні та релігійні – День Незалежності, День Конституції чи День прапора, Великдень чи Різдво.

Музеї вишиванки в Україні

Вишивка займає вагоме місце у матеріальній культурі України. На вишиваних сорочках українців відображено їхню історію й історію їхніх предків, тож аби зберегти таке цінне минуле, в Україні заснували декілька культурних центрів та музеїв, присвячених вишиванці.

Міжнародний музей української вишивки

У 2010 році у культурному житті Києва сталась велика подія – відкрився Міжнародний музей української вишивки. Засновницею музею стала майстриня Тетяна Протчева. Цікаво, що експонати музейних виставок створені самою Тетяною. Формат музею – інтерактивний: відвідувачі можуть приміряти унікальні сорочки вишиті майстринею, а також можуть й самі спробувати вишивати на майстер-класі Тетяни Протчевої.



Міжнародний музей української вишивки

Музей "Вишиванка"

На Верховині також створили музей української вишиванки, де зберігаються неймовірні сорочки з гуцульською вишивкою. У колекції засновниці музею зберігаються родинні вишиванки, оригінальні старовинні речі гуцульського життя.

До слова, величезну колекцію старовинних вишиванок зібрали наші земляки у Канаді.Тамтешній Український національний музей налічує понад 150 експонатів традиційного українського вишитого одягу кінця 19 – початку 20 століття.

Українська дизайнерка Оксана Караванська про вишиванки



Оксана Караванська розповіла сайту "24" про значення вишиванки у світі

"Перший і основний секрет її популярності – у неймовірній красі української вишиванки. Другий секрет – великій кількості орнаментів, рисунків і вишивок з усіх регіонів України. Третє – всі ті неприємні моменти, які відбуваються у нашій політиці, те все, чого зазнає Україна у світі, сьогодні, звичайно, вже не стоїть на піку і на часі. Але тоді, коли весь світ хотів підтримати Україну, він звернувся до культури, до її історії, її витоків. Коли люди бачать українські вишиванки, вони просто не можуть відмовити собі у тому, аби придбати таку красивенну річ", – зазначила Караванська.

За її словами, вишиванками ми показали світу всю ту красу, яка створювалась не знаменитими художниками, а створювалось українською пересічною, абсолютно звичайною жінкою, яка сиділа вечорами і вишивала абсолютно те, що їй у голову ішло. Якщо не мала сильного таланту до вишивання, то "передирала" візерунки у подружок.

"У мене бабця дуже красиві вишиванки вишивала, і вона мені розказувала, що рисунки свої вона нікому не давала. Коли вона йшла до церкви, то її товаришки стояли з листочками і просто перемальовували. Це те, що є загально побутове, народне, загальноукраїнське. Коли народ вміє створювати таку красу, то він уже є високого культурного рівня. Тобто, країна заслуговує на право називатися "культурною"", – розповіла дизайнерка.

Цікаві факти про українську вишиванку

Численні дослідження кажуть, що вишиванку почали створювати ще до VI століття, однак зразки вишивки з тих часів не збереглися.



За легендою, чумаки довіряли прання вишитої сорочки лише одній дівчині. Таким чином чумак підтверджував вірність своїй коханій.

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Цікаві факти про українську вишиванку