День великомучениці Анастасії: чому сьогодні не можна ходити по хаті босоніж

22 грудня в Україні відзначається День пам'яті святої великомучениці Анастасії Путорозрішниці. Також сьогодні – День енергетика та День зимового сонцестояння.

Анастасія народилася у сім'ї, де батько був язичником, а мати таємно сповідувала християнську віру. Жінка вирішила відправити дочку на виховання та навчання до Хрисогона, якого у той час люди шанували за знання, передає 24 Канал.

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Коли мати Анастасії померла, батько вирішив видати дівчину заміж за відступника Помплія. Шлюб не був щасливим. Ба більше, Анастасія розказувала чоловікові, що має невиліковну хворобу, тому не може з ним спати.

Попри свій шлюб з відступником, великомучениця не забувала допомагати християнам. Вона перевдягалася у старий одяг та ходила по римських в'язницях, де турбувалася про хворих. У народі Анастасію називали Путорозрішницею, бо дівчина вміла забирати страх, сум та відчай у людей.

Якось Помплій дізнався про таємну роботу своєї дружини. Тому вирішив її покарати: жорстоко побив, замкнув у кімнаті та приставив до дверей вартових. Помплій знущався з Анастасії ще протягом довгого часу. Однак згодом він таки помер.

Після смерті чоловіка великомучениця прийняла рішення роздати його спадщину нужденним. Однак інформація дійшла до імператора Діоклетіана, який був проти християнства. Тому він наказав прив'язати Анастасію до стовпа та спалити її.

Великомучениця Анастасія / Фото УПЦ Київського патріархату

Що не можна робити

Не можна ходити по хаті босоніж, бо притягнете у сім'ю злидні.

Дівчатам краще не проколювати вуха, бо рани будуть довго заживати.

Вагітним забороняється шити та вишивати.

Не можна лихословити та знущатися з тварин, бо почнуться проблеми зі здоров'ям.

Заборонено сваритися та нервуватися.

Народні прикмети

Якщо побачите, що в річках поменшало води, то наступне літо буде сухим.

Якщо на дахах висітиме багато бурульок, то наступного року матимете хороший врожай.

Погода в жовтні буде такою ж, як сьогодні.

Якщо хмари будуть пливти проти вітру, то скоро сніжитиме.

Якщо в печі яскраво горітиме вогонь, то невдовзі прийде похолодання.

Що ще відзначають сьогодні

Щороку 22 грудня відзначається професійне свято – День енергетика. Відповідний Указ видала Верховна Рада СРСР в 1966 році. Після того, як Радянський Союз розпався, в Україні свято вирішили залишити. Тому в цей день традиційно вітаємо українських енергетиків та дякуємо їм за роботу.

Також сьогодні – День зимового сонцестояння. Отже, матимемо найкоротший день та найдовшу ніч у році. Сонцеворот стартує о 05:27 за київським часом. Під час зимового сонцестояння Сонце знаходиться найближче до горизонту. За віруваннями наших предків, у цей період воно дарує більше тепла.