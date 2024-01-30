День Трьох Святителів: традиції свята та народні прикмети на цей день

Сьогодні, 30 січня, за новоюліанським календарем у церкві вшановують пам'ять одразу трьох святих: Григорія Богослова, Івана Златоустого та Василія Великого. Раніше це свято відзначалося 12 лютого.

У часи, коли правив візантійський імператор Олексій I Комніна, християни сперечалися про те, хто з трьох святих головний. Однак одного разу митрополиту Євхаїтському Іоанну Мавроподу приснився сон. Тоді до нього прийшли Василій Великий, Іван Златоуст та Григорій Богослов і сказали, що вони всі рівні. Відтоді їхню пам'ять люди вшановують в один день, пише 24 Канал.

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День Трьох Святителів: традиції свята

За традицією, у цей день потрібно привести до ладу будинок. Вважається, що так у сім'ю прийдуть добробут та везіння. Крім того, сьогодні людям потрібно миритися один з одним, якщо є якісь конфлікти. В іншому випадку, сварки виникатимуть протягом всього року.

Також на День Трьох Святителів люди обов'язково йдуть до церкви й моляться Івану Златоустому, Григорію Богослову та Василію Великому. Зокрема, у святих просять сімейного добробуту, достатку та взаєморозуміння.

Цікаво, що за часів наших предків дівчата ворожили на коханого. Вони вішали на дерева різноколірні стрічки та говорили ім'я хлопця, який не звертав на них уваги.

День Трьох Святителів: народні прикмети