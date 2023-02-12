День Трьох Святих 2023: історія, традиції та народні прикмети свята

12 лютого в Україні православна церква відзначає Собор Трьох Святителів Іоанна Златоуста, Василя Великого та Григорія Богослова. У народі цей день називають святом Трьох Святителів. Ці три постаті відомі своїм благочестивим життям та глибокою вірою в Бога.

Вважається, що Василій Великий, Іоанна Златоустий та Григорія Богослов відіграли важливу роль у формуванні християнства, богослужіння та церковного життя. Їхня мудрість та служіння Богові стали прикладом для наслідування, пише 24 Канал.

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Історія Дня Трьох Святих

Всі три постаті жили у четвертому столітті. Василій та Григорій були уродженцями Каппадокії, вони були практично однолітками та близькими друзями. Іоанн був від них молодший на 20 років і народився в Антіохії.

У Константинополі велися тривалі суперечки щодо того, кому з трьох святих слід віддати перевагу. Одна частина людей вшановувала Василя Великого, називаючи себе василіанами, інша звеличувала Іоанна Златоуста та називала себе іоаннітами, а третя прославляла Григорія Богослова і назвала себе григоріанами. Через це серед християн відбулося поділення.

Існує думка, що у 1084 році митрополиту Іоанну Євхаїтському було видіння у якому три постаті й заявили, що вони рівні перед Богом вимагали, щоб людини припинили сваритися, встановивши загальний день святкування їх пам’яті.

Свято Трьох Святих – історія, традиції, прикмети / Фото "Рівне 1"

Традиції Свята Трьох Святих

У цей день заведено відвідувати церкву і молитися трьом святим.

Здавна існує традиція збиратися всією сім’єю після відвідин церкви та кликати в гості родичів.

Також у народі цей день називають Днем сімейної святості, адже всі три сім’ї святих були віруючими.

Цього дня варто не лише згадувати трьох великих святителів, а й глибоко задуматися над способом виховання своїх дітей.

У свято треба перебувати у мирі з усіма й не сваритися, натомість краще приділити час своїй сім’ї.

День Трьох Святих 2023 – традиції та прикмети свята / Фото Canva

Народні прикмети у День Трьох Святих