1 чи 14 лютого: УГКЦ пояснила, чи зміниться дата Дня святого Валентина у 2024 році

З 1 вересня 2023 року Українська Греко-Католицька Церква перейде на новий календар. У коментарі нам речник УГКЦ Тарас Жеплінський розповів, чи вплине це на святкування Дня святого Валентина.

День святого Валентина – це свято, яке популярне у всьому світі. У цей день закохані пари дарують один одному подарунки та роблять приємні сюрпризи, висловлюючи таким чином свою любов, зазначає 24 Канал.

Читайте також День святого Валентина 2023: ідеї парних подарунків для закоханих

День закоханих у 2024 році: дата святкування в Україні

З 1 вересня 2023 року УГКЦ переходить на григоріанський календар. Однак це ніяк не вплине на дату святкування Дня святого Валентина у 2024 році та подальших роках. Цей день навіть не зазначений у релігійному календарі.

Щодо свята святого Валентина, то тут важливо розуміти, що у календарі Української греко-католицької церкви 14 лютого не має у списку літургійних свят. У цей день ви не почуєте у храмі піснеспівів на честь Валентина,

– розповів Тарас Жеплінський, священник УГКЦ.

Святий Валентин справді був реальною особою. Проте його культ був здебільшого поширений в Італії та інших країнах римо-католицької церкви. Тож свято Валентина до нас прийшло вже із фіксованою датою – 14 лютого, бо церкви за кордоном живуть за григоріанським календарем. В Україні День святого Валентина здебільшого є комерціалізованим святом, у суспільстві воно має більше світський вимір, аніж літургійний.

Важливо закоханим парам пам'ятати, що проявляти увагу один до одного треба не один раз у році, а щодня. Любити один одного треба кожного дня, а не тільки один день в році у свято Валентина. Тоді навіть маленькі спонтанні подарунки будуть значно приємніші, аніж дарунки з якоїсь певної нагоди,

– наголосив отець Тарас.



Коли українці будуть святкувати День Валентина у 2024 році / Фото Canva

УГКЦ переходить на новий календар: що відомо