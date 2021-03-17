День святого Патрика 2021: картинки-привітання, які принесуть не тільки щастя, а й вдачу

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17 березня у всьому світі відзначають День святого Патрика – національне ірландське свято. За переказами, святий Патрик приніс на язичницький острів християнство і вигнав усіх змій. Цей день присвячений веселощам й усі, хто його святкують безмежно радіють. Ми підготували для вас картинки з Днем святого Патрика, щоб ви привітали своїх друзів.