День святого Патрика 2021: картинки-привітання, які принесуть не тільки щастя, а й вдачу

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Джерело:

24 канал

17 березня у всьому світі відзначають День святого Патрика – національне ірландське свято. За переказами, святий Патрик приніс на язичницький острів християнство і вигнав усіх змій. Цей день присвячений веселощам й усі, хто його святкують безмежно радіють. Ми підготували для вас картинки з Днем святого Патрика, щоб ви привітали своїх друзів.

День святого Патрика асоціюється із лепреконами у зеленому вбранні, казанками із золотими монетками і, звичайно, що із веселощами. Вітаємо вас з святом й щиро бажаємо вам сьогодні "зловити вдачу за хвіст"!

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Картинки-привітання з Днем святого Патрика


День святого Патрика 2021: картинки


День святого Патрика 2021: вітання


Картинки з Днем святого Патрика


День святого Патрика 2021: листівки


Привітання з Днем святого Патрика


Вітаю з Днем Патрика!


День святого Патрика святкують 17 березня