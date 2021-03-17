17 березня у всьому світі відзначають День святого Патрика – національне ірландське свято. За переказами, святий Патрик приніс на язичницький острів християнство і вигнав усіх змій. Цей день присвячений веселощам й усі, хто його святкують безмежно радіють. Ми підготували для вас картинки з Днем святого Патрика, щоб ви привітали своїх друзів.

День святого Патрика асоціюється із лепреконами у зеленому вбранні, казанками із золотими монетками і, звичайно, що із веселощами. Вітаємо вас з святом й щиро бажаємо вам сьогодні "зловити вдачу за хвіст"! Також читайте День святого Патрика: традиції, символи та цікаві факти про свято Картинки-привітання з Днем святого Патрика

День святого Патрика 2021: картинки

День святого Патрика 2021: вітання

Картинки з Днем святого Патрика

День святого Патрика 2021: листівки

Привітання з Днем святого Патрика

Вітаю з Днем Патрика!

День святого Патрика святкують 17 березня