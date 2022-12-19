Згідно з православ'ям та католицизмом християни моляться до святих, щоб попросити про їх допомогу та заступництво. Вважається, що святі, які стали прикладом під час свого земного життя на землі не перестають молитися за людей у небі. Тож 24 канал зробив добірку молитов до Святого Миколая.

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Молитви до Святого Миколая

"О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти й збережи святими твоїми молитвами від землетрусу наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерти всяку людину охорони.

І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь."

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"Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі й нужді теперішнього життя: поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби й несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь."

Молитви до Святого Миколая / Фото "Твоє Місто"

"О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь."

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"Великий угодник і Святитель Божий Миколай, помічник й вчитель всіх, хто з щирим молінням вдається до твоєї допомоги. Ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого.

Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам’ятали про тебе. Благослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, за спасіння душі моєї. Амінь."

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"О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Творця нашого і Владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті й в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в бoлоті пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість, нині, і відпущення гріхів, а душам нашим — спокій, і на віки віків. Амінь."