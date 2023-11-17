Міжнародний день студента 2023: історія та головні традиції свята

Щороку 17 листопада відзначають Міжнародний день студента. Це свято - чудовий привід відпочити від навчальних буднів.

Проте історія свята всіх студентів досить трагічна. 24 Канал розкаже детальніше, про які події йде мова.

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Міжнародний день студента: історія свята

У 1939 році, під час мирної демонстрації в Чехії, одного зі студентів важко поранила поліція. Ушкодження були несумісні з життям, тому він помер. Ця смерть викликала ряд протестів, на які вийшли невдоволені студенти. Вони хотіли привернули увагу окупаційної влади до трагічної події.

Під час наради з Адольфом Гітлером було прийнято рішення закрити всі вищі навчальні заклади Чехії на три роки. Під час протестів багатьох студентів заарештовували, відправляли в концтабори або розстрілювали. Нацисти окуповували гуртожитки, а студентів виганяли на вулиці в одних піжамах.

Свято всіх студентів / Фото Canva

У 1941 році Міжнародна Рада Студентів вирішила встановити день пам'яті трагічних подій, тому зробила 17 листопада Міжнародним днем всіх студентів. Адже саме тоді були вчинені найстрашніші злочини проти них.

В Україні свято офіційно затвердив Леонід Кучма у 1999 році.

Що в цей день роблять

В кожній країні студенти вигадують власні традиції на це свято. Наприклад, в Україні в університетах проходять посвяти. Крім того, студенти серед ночі закликають удачу. Вони виходять на балкон, відкривають залікову книжку та три рази кричать "Удача приходь".

В багатьох країнах студенти в цей день виходять на мирні зібрання, щоб згадати про трагічні події 17 листопада 1939 року, а також відстояти свої права та свободи.