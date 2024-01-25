Чому українцям не варто відзначати День студента 25 січня: історія свята

В Україні, як і в більшості країн світу, День студента проходить 17 листопада. Однак свято має ще одну дату – 25 січня. Зокрема, тоді його відзначають у Росії.

Тому українцям варто відмовитися від святкування сьогодні. Адже цей День студента має російське коріння. Детальніше розповість 24 Канал.

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Чому День студента 25 січня – це російське свято

Історія Дня студента, який відзначають 25 січня, має російське коріння. Річ у тім, що у 1755 році був підписаний указ "Про заснування московського університету". Це відбулося за часів імператриці Єлизавети Петрівни. Спершу День студента 25 січня святкували лише хлопці та дівчата, які навчалися у Москві. Однак у 1850 році цар Микола I запровадив свято на території всієї Російської імперії.

З 2005 року День студента 25 січня у Росії почали святкувати офіційно. Адже президент Володимир Путін підписав указ "Про День російського студентства". Тому свято аж ніяк не стосується українців. А тепер, коли вже 10 рік триває війна Росії проти України, особливо важливо відзначати День студента 17 листопада.

Міжнародний день студентів 17 листопада

17 листопада – трагічна сторінка історії студентства. 28 жовтня 1939 року у Празі відбулося мирне зібрання. Студенти та викладачі вийшли на вулиці на честь 21 річниці створення Чехословацької Республіки. Проте нацисти жорстоко розігнали людей. Крім того, тяжкі травми тоді отримав Ян Оплетал. Хлопець навчався на медичному факультеті. Студент боровся за життя, однак, помер 11 листопада.

Люди не хотіли миритися з окупацією та жорстокими порядками, тому 15 листопада знову вийшли на протест. Наступного дня Адольф Гітлер наказав закрити вищі навчальні заклади Чехії. 17 листопада нацисти почали масово арештовувати студентів. Крім того, вони заходили у гуртожитки, де жорстоко знущалися з молоді.

У 1941 році Міжнародна Рада Студентів запровадила Міжнародний день студентів, а дату обрали 17 листопада, щоб люди пам'ятати про трагічні події 1939 року в Чехії.