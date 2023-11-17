Міжнародний день студента: найкумедніші привітання зі святом у віршах та прозі

17 листопада святкують Міжнародний день студента. Цього дня варто привітати усіх знайомих студентів з нагоди їхнього свята.

24 Канал підготував добірку веселих привітань у віршах та прозі, які ви можете надіслати або прочитати друзям, знайомим, рідним.

Візьміть до уваги Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

Міжнародний день студента: привітання у віршах

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

Усім привіт, мої вітання!

І навіть тим, хто п’яний зрання.

Бо ж День студента – класне свято.

Приємних вражень в нас багато:

Зачоти, гульки і зальоти,

На парах – “пари”, ми не проти,

І з першого по п’ятий курс

Ми все мотаємо на вус.

***

Студентам хочу побажати:

Щоб не було в вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб студент поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

***

Від сесії до сесії

Живуть студенти весело,

А сесія - всього два рази в рік.

Студентом бути -

Знання здобути,

Усе узнати,

Як вчили мати.

Гризіть науки

Граніт нелегкий,

Без втоми й муки,

Бажаєм злету.

Міжнародний день студента: привітання у прозі

Вітаю з Днем студента! Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження!

***

Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!

***

В день студента бажаю тобі жити, як в казці! Нехай студентська їдальня пригощає не гірше, ніж ресторани, гуртожиток буде затишним, як царські палати, курсові і дипломні пишуться за помахом чарівної палички, а добра фея підкидає "шпори" на іспитах.

***

З Міжнародним днем ​​студентів! Нехай осінь приносить не нудьгу, а натхнення для навчання. Нехай зима приносить не застуду, а нові сили для прагнень. Нехай весна приносить не сльота, а щасливе кохання. Нехай літо приносить не хвости, а великі подорожі по світу! Бажаю щасливого і успішного життя.