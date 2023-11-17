Міжнародний день студента: найкумедніші привітання зі святом у віршах та прозі
17 листопада святкують Міжнародний день студента. Цього дня варто привітати усіх знайомих студентів з нагоди їхнього свята.
24 Канал підготував добірку веселих привітань у віршах та прозі, які ви можете надіслати або прочитати друзям, знайомим, рідним.
Візьміть до уваги Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні
Міжнародний день студента: привітання у віршах
З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
***
Усім привіт, мої вітання!
І навіть тим, хто п’яний зрання.
Бо ж День студента – класне свято.
Приємних вражень в нас багато:
Зачоти, гульки і зальоти,
На парах – “пари”, ми не проти,
І з першого по п’ятий курс
Ми все мотаємо на вус.
***
Студентам хочу побажати:
Щоб не було в вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб студент поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!
***
Від сесії до сесії
Живуть студенти весело,
А сесія - всього два рази в рік.
Студентом бути -
Знання здобути,
Усе узнати,
Як вчили мати.
Гризіть науки
Граніт нелегкий,
Без втоми й муки,
Бажаєм злету.
Міжнародний день студента: привітання у прозі
Вітаю з Днем студента! Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження!
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Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!
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В день студента бажаю тобі жити, як в казці! Нехай студентська їдальня пригощає не гірше, ніж ресторани, гуртожиток буде затишним, як царські палати, курсові і дипломні пишуться за помахом чарівної палички, а добра фея підкидає "шпори" на іспитах.
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З Міжнародним днем студентів! Нехай осінь приносить не нудьгу, а натхнення для навчання. Нехай зима приносить не застуду, а нові сили для прагнень. Нехай весна приносить не сльота, а щасливе кохання. Нехай літо приносить не хвости, а великі подорожі по світу! Бажаю щасливого і успішного життя.