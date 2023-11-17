24 Канал подготовил подборку веселых поздравлений в стихах и прозе, которые вы можете отправить или прочитать друзьям, знакомым, родным.

Примите во внимание Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

Международный день студента: поздравления в стихах

С Днем студента я поздравляю!

Счастья и радости желаю!

Чтобы был во всем нрав

И была легкой сдача!

Чтобы все экзамены сдавались

И хвостов не оставалось,

Чтобы не знали вы заботы

И дипломные все работы

Написали отлично!

А работу непременно,

Чтобы нашли себе хорошую

И зарабатывали хорошие деньги!

***

Всем привет, мои поздравления!

И даже тем, кто пьян с утра.

Ведь День студента – классный праздник.

Приятных впечатлений у нас много:

Зачеты, игрушки и залеты,

На парах – “пары”, мы не против,

И с первого по пятый курс

Мы все мотаем на ус.

***

Студентам хочу пожелать:

Чтобы не было у вас хвостов,

Чтобы было всегда поесть,

Чтобы не было тараканов.

Преподаватель чтоб не валил,

Чтобы студент поменьше пил,

Чтобы в любви вам везло,

И обходило, чтобы вас зло!

***

От сессии к сессии

Живут студенты весело,

А сессия – всего два раза в год.

Студентом быть -

Знания,

Все узнать,

Как учили мать.

Грызите науки

Гранит нелегкий,

Без усталости и мучения,

Желаем взлета.

Международный день студента: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пусть студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и положительные впечатления!

***

Поздравляю с днем студента! Желаю не сломать зубы о гранит науки, не посадить печень на студенческих вечеринках, не испортить нервную систему на зачетах и экзаменах. А главное – никогда не забывай, что это лучшие годы твоей жизни!

***

В день студента желаю тебе жить как в сказке! Пусть студенческая столовая угощает не хуже, чем рестораны, общежитие будет уютным, как царские палаты, курсовые и дипломные пишутся по волшебству, а добрая фея подбрасывает "шпоры" на экзаменах.

***

С Международным днем студентов! Пусть осень приносит не скуку, а вдохновение для учёбы. Пусть зима приносит не простуду, а новые силы для стремлений. Пусть весна приносит не слякоть, а счастливую любовь. Пусть лето приносит не хвосты, а большие поездки по миру! Желаю счастливой и успешной жизни.