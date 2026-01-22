У 1999 році 22 січня офіційно стало державним святом, що покликане нагадати про стійкість і витривалість українського народу. З нагоди важливої і символічної дати 24 Канал зібрав добірку промовистих цитат про Україну, якими можна поділитися у своїх соцмережах.
Найкращі цитати про Україну
- "Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності й силі народу", – Олена Теліга.
- "Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!", – Василь Симоненко.
- "Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом", – Степан Бандера.
- "А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", – Ліна Костенко.
- "Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня й минула", – Ярослав Стецько.
День Соборності України / Колаж LifeStyle 24
- "Вітчизна – це не хтось і десь. Я – теж Вітчизна", – Іван Світличний.
- "Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину", – Олександр Довженко.
- "Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути", – В'ячеслав Липинський.
- "Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі", – Василь Еллан-Блакитний.
- "Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть", – Тарас Шевченко.
Для написання матеріалу використані джерела: Dovidka.biz.ua, Бібліотека Української Літератури та Elle Україна.