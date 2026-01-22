Щороку 22 січня Україна святкує День Соборності. У цей день 107 років тому у Києві на Софійській площі проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Це символічна дата, що вкотре нагадує про найважливіше – об'єднання.