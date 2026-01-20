Оборона ДАПу, що тривала 242 дні, стала символом бойового духу нашого війська, а захисники отримали від ворога назву "кіборги". Адже тільки так окупанти могли пояснити той факт, що люди виявилися міцнішими за залізобетонні стіни терміналів, пише 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту 2026

Героїчна оборона Донецького летовища тривала з 26 травня 2014 року по 23 січня 2015-го. Протягом цих восьми місяців українські військові утримували об'єкт під шаленим вогнем, не даючи ворогу просунутися далі.

За найпоширенішою версією, саме супротивник, нездатний взяти гарнізон штурмом, почав називати українців "кіборгами". Однак фінал оборони був трагічним. 20 січня 2015 року бойовики підірвали бетонні перекриття нового термінала, поховавши під уламками багатьох захисників. Вже наступного дня, 21 січня, стихли останні бої в руїнах.

Генерал Олег Мікац, який у той час командував 93-ю бригадою, наголошував, що ця жертва не була марною. ДАП сковував значні сили противника.

Найбільші бої за Дебальцеве почалися після того, як упав Донецький аеропорт. Якби там не було українських військових, усе могло закінчитися втратою не тільки Дебальцевого, а й інших територій,

– пояснював генерал в інтерв'ю для BBC News Україна.

День вшанування захисників Донецького аеропорту / Фото Українського інституту національної пам'яті

Історія оборони ДАПу зіткана з багатьох прикладів мужності українців. Однією з найдраматичніших стало утримання будівлі пожежного депо групою захисників з 90-го батальйону під командуванням Максима Ридзанича ("Адама").

Коли новий термінал вже був зруйнований, ці бійці ще дві доби тримали оборону. Ворог намагався виманити їх хитрістю, імітуючи переговори від імені полоненого комбата, але "Адам" розгадав задум. Розуміючи неминучість штурму, він запропонував побратимам вибір – піти до зруйнованої вежі та здатися або стояти до кінця. Усі відмовилися від полону.

Тоді групі вдалося вийти з оточення завдяки офіцерам-зв'язківцям, які вивели їх на підконтрольну територію. Максим Ридзанич загинув пізніше, у березні 2015-го, рятуючи побратима, і отримав звання Героя України посмертно.

Всього в боях за аеропорт загинули 97 українських воїнів, ще троє досі вважаються зниклими безвісти.

