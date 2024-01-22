105 річниця Дня Соборності України: історія події, яка об'єднала українців

105 років тому на Софійській площі у Києві був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тому з 1999 року 22 січня Україна щороку відзначає День Соборності.

Саме 22 січня 1919 року українські землі стали однією державою. Однак самостійність та незалежність українцям доводиться виборювати досі. Адже вже 10 рік триває російсько-українська війна, яка розпочалася на сході України, а у 2022 році охопила всю державу.

Важливо Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

День Соборності України: історія свята

22 січня українці згадують дві події. Зокрема, у 1918 році IV Універсал Української Центральної Ради проголосив незалежність Української Народної Республіки. А вже у 1919 році, згідно з Універсалом Директорії Української Народної Республіки, УНР та ЗУНР стали однією державою. Зокрема, документ складався з таких пунктів:

Проголошення самостійності Української Народної Республіки.

Доручення Раді Народних міністрів укласти мир з Центральними державами;

Оповіщення оборонної війни з більшовицькою Росією;

Декларування основ внутрішнього соціально-економічного будівництва й окреслення заходів для припинення війни з Центральними державами.

Західноукраїнську Народну Республіку проголосили після Листопадового чину, який відбувся 1 листопада 1918 року у Львові. Переговори про об'єднання Наддністрянської та Наддніпрянської України проводив Павло Скоропадський з галицькою делегацією.

Згодом переговори почали вести представники Директорії, яка тоді правила в Україні. 1 грудня 1918 року був підписаний Передвступний договір, який проголошував об'єднання УНР та ЗУНР. Його ратифікувала Українська національна рада ЗУНР 3 січня 1919 року у Станіславові (так колись називався сучасний Івано-Франківськ).

22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі був проголошений Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західноукраїнською Народною Республікою. Ця подія відбулася на урочистих зборах. Наступного дня документ затвердив Трудовий Конгрес України.

Живий ланцюг Соборності

За традицією, 22 січня українці об'єднуються в живий ланцюг, яким символізують свою згуртованість. Вперше акція "Живий ланцюг" відбулася у 1990 році. Тоді мільйони людей взялися за руки, щоб показати свою єдність, соборність та незалежність. Живий ланцюг розпочався в Івано-Франківську, простягнувся до Стрия, Львова, Тернополя, Рівного та Житомира, а закінчився у Києві.

Живий ланцюг 1990 року / Фото "Укрінформ"

Живий ланцюг 1990 року / Фото "Радіо Свобода", архів Любомира Криси

Живий ланцюг 1990 року / Фото "Укрінформ"