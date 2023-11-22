З Міжнародним днем сина: зворушливі привітання зі святом у картинках
22 листопада 2023, 06:00Читать новость на русском
Щороку 22 листопада відзначають Міжнародний день сина. Це чудова нагода провести цю середу вдома у сімейному колі або ж поїхати в гості до близьких.
Сьогодні також варто привітати зі святом найрідніших людей – синів. 24 Канал підготував добірку наймиліших привітань у картинках, які ви зможете надіслати своїм прекрасним дітям.
Важливо Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні