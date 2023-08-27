В Україні святкують День Шахтаря: цікаві факти про цю професію та картинки-привітання

У неділю, 27 серпня, відзначають День шахтаря. Це професійне свято всіх, хто важко працює у шахтах, ризикуючи життям. Читайте нижче цікаві факти про цю професію та привітання зі святом.

День шахтаря був започаткований в Україні у 1993 році, передає 24 Канал. Його відзначають вже 30 років в останню неділю серпня.

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Шахтарі добувають вугілля, нікель, мідно-цинкові руди, золото та алмази. Ця професія вимагає неабиякого терпіння, відваги і стійкості духу.

Історія свята

День шахтаря вперше відзначили у 1935 році у зв'язку з тим, що в ніч із 30 на 31 серпня шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд. Чоловік за 5 годин 35 хвилин видобув 102 тонни вугілля (це 14 норм).

Свято в Україні встановили в останню неділю серпня у підтримку працівників вугільної промисловості у 1993 році.

Для багатьох міст Донбасу це було головним святом і раніше відзначався концертами просто неба та гуляннями.

Цікаві факти про шахтарів

Про шахтарів відомо з часів Стародавньої Греції. У святилищах Посейдона були знайдені глиняні таблички із зображенням шахтаря, який видобуває глину.

У 19 – 20 століттях шахтарі могли брали з собою на роботу канарок – ці пташки відчувають метан і чадний газ в повітрі, тому вони замовкають при їх присутності. Тож, поки птахи цвірінькали, шахтарям можна було працювати.

У деяких шахтах виділена спеціальна посада для людини, яка перевіряє кишені шахтарів. Працівникам заборонено спускатися під землю з тютюном, запальничками або сірниками.

У 1935 році Міжнародна організація праці прийняла постанову про заборону найму на роботу під землею жінок і підлітків. Однак жінки нерідко залучалися до робіт в українських шахтах за часів Другої світової війни, коли чоловіків не вистачало.

Багато шахтарок Донбасу, зокрема Марія Гришутіна, Поліна Фалько і Ніна Кузьменко, могли перевиконувати нормативи видобутку вугілля на 200 – 300%. Під час війни та повоєнний час працювали в УРСР в шахтах близько 200 тисяч жінок.

Найглибшими шахтами України є "Шахтарська Глибока" в Шахтарську (глибина 1446 метрів) і "Прогрес" в Чистяковому (глибина 1340 метрів). Водночас айглибші шахти в світі розташовані в Південно-Африканській Республіці і сягають глибини понад 4,5 кілометрів.

Привітання з Днем шахтаря

У День шахтаря не забудьте привітати з професійним святом близьких і знайомих працівників цієї професії.

Нижче читайте привітання в прозі:

Вітаю із днем шахтаря! Бажаю всім працівникам цієї важкої праці чудового здоров'я, терпіння, уважності, безпеки, надійності та впевненості. Будьте щасливі, прагнете своїх мрій і досягайте бажаного. Добра вам та успіху!

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З днем шахтаря! Бажаю міцного здоров'я, моральних сил, відваги серця та оптимізму душі. Нехай твоя шахтарська праця оцінюється по достоїнству, нехай твоє старання і завзятість завжди ведуть тебе до успіху. Бажаю благополучних робочих змін, удачі в житті і щастя в родині!

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Вітаю з професійним святом – із днем шахтаря! Бажаю, щоб стійкість і сила ніколи вас не залишали, щоб ваші міцні руки не знали втоми, щоб кількість спусків дорівнювала кількості підйомів. Богатирського здоров'я, шахтарської удачі та мирного неба!

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Сьогодні свято у сміливих людей, які виконують небезпечну роботу. Сьогодні день шахтаря. Бажаємо вам легких спусків і підйомів, будьте завжди гранично обережні і терплячі! Щастя вам, міцного здоров'я, успіхів, здійснення всіх планів.

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Вітаємо з днем шахтаря. Спокійних вам трудових буднів, надійних товаришів по роботі, терпіння, відваги, міцного здоров'я і неймовірної удачі. Нехай Ангел-Хранитель знаходиться поруч кожну хвилину.

Привітання у картинках:



Привітання з Днем шахтаря-2023 / Фото УНІАН



Привітання з Днем шахтаря-2023 / Фото УНІАН



Привітання з Днем шахтаря-2023 / Фото УНІАН



Привітання з Днем шахтаря-2023 / Фото з соцмереж



Привітання з Днем шахтаря-2023 / Фото з соцмереж



Привітання з Днем шахтаря-2023 / Фото з соцмереж