З Днем сержанта Збройних сил України: найкращі привітання зі святом у картинках та прозі

18 листопада в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України. Це свято встановлено Указом Президента України №153/2019 від 19 квітня 2019 року.

В умовах війни, яку розв'язала Росія проти України, сержантський корпус – одна із найважливіших складових українського війська.

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Українські сержанти сьогодні мужньо боронять нашу рідну землю від російських загарбників. Редакція 24 Каналу висловлює їм щиру подяку за хоробрість, рішучість та оборону нашої держави. Також пам'ятаємо героїв, які віддали своє життя за Україну!

День сержанта Збройних Сил України: привітання у картинках

День сержанта Збройних Сил України / Фото "РадіоТрек"

День сержанта Збройних Сил України / Фото "Факти"

День сержанта Збройних сил України / Фото Telegraf

День сержанта Збройних сил України / Фото "ТСН"

День сержанта Збройних Сил України: привітання у прозі

Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

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У день вашого свята від усієї душі хочемо побажати сили і незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ваша мужність здатне подолати будь-які перешкоди!

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У День сержанта бажаю, щоб у твоїй душі завжди були сили, енергія та хоробрість! Взаємного кохання, міцного здоров'я, підкорення нових вершин і просування у військовій кар'єрі! Нехай всі цілі буде досягнуто!

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Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Прийміть подяку за вірність військовій присязі, побажання сил у боротьбі за вільну і незалежну, суверенну Українську державу в лавах ЗСУ.