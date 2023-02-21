Міжнародний день рідної мови: історія виникнення свята та цікаві факти про українську мову

Щорічно Міжнародний день рідної мови відзначають 21 лютого. Історія свята офіційно розпочинається від 1999 року, коли ЮНЕСКО прийняла рішення підтримати мовне різноманіття у світі.

З кожним роком на планеті залишається все менше мов. Це пов'язано зі зникненням носіїв мови та втратою культури певного народу. Тому Міжнародний день рідної мови є чудовим приводом згадати про багатство та особливості своєї мови, пише 24 Канал.

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Історія Міжнародного дня рідної мови

Це свято, яке присвячене рідній мові та має особливу історію. Його заснування пов'язано з подією, що відбулася 21 лютого 1952 року в Бангладеші (Східний Пакистан).



Історія Міжнародного дня рідної мови / Фото Pinterest

У цей день розстріляли місцевих протестувальників через їхнє бажання зберегти рідну мову. Оскільки влада країни визнала урду як єдину державну мову. Однак урду на той час розмовляли лише три відсотки населення.

Натомість більшість жителів Східного Пакистану послуговувалися бенґальською мовою. Таким чином, протестувальники загинули, обороняючи рідну мову. З 1971 року, коли Східний Пакистан став незалежною державою, в цей день згадують вбитих протестувальників, які стали народними мучениками.

З нагоди події, що сталася в Бангладеші, ЮНЕСКО затвердив 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. Свято розпочали відзначати у 2000 році.

Цікаві факти про українську мову, які ви могли не знати

Історія боротьби українського народу за рідну мову є також нелегкою та кривавою. Однак рідна мова для нас є тим, що зігріває душу та серце.



Міжнародний день рідної мови: цікаві факти про українську мову / Фото Pinterest

Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови…

– Максим Рильський.

Пропонуємо дізнатися більше про особливості української мови у цікавих фактах:

Українська мова – єдина серед слов'янських мов, що зберегла кличний відмінок. Тому в нас є цілих сім відмінків.

Особливістю української мови є наявність великої кількості зменшувально-пестливих форм.

Найдовше слово має аж тридцять літер. Воно означає хімікат для боротьби зі шкідниками: "дихлордифенілтрихлорметилметан".

Найбільша кількість слів в нашій мові розпочинається на літеру "п", а найменша – на літеру "ф".

Риси української мови наявні ще в писемних пам'ятках XIV – XV століття.

Українську мову забороняли близько 134 раз.

Автор: Ольга Бомко