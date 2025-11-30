Його встановили у 2010 році наказом тодішнього міністра оборони України Михайла Єжеля. Головна мета свята – відзначити важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та підтримати престиж військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ.

З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував теплі привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ у картинках, прозі й віршах.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ! Сьогодні бажаю вам відсутності перешкод і відмінного зв'язку, блискучих успіхів і великих досягнень, подвигів і прекрасних ідей, оптимістичного настрою і міцного здоров'я.

***

З Днем радіотехнічних військ! Нехай кожен ваш день буде наповнений успіхами та досягненнями. Ви наша надія і захист. Бажаю міцного здоров'я, стійкості, енергії та сконцентрованості у ваших високотехнологічних зусиллях!

Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ

***

Радіолокація, системи й поля

Без вас не відбуваються польоти!

Ви знаєте де повітря, де води й земля

І навіть як літають літаки!

Нехай радіолокатори не підводять вас;

Робота буде легкою і вдалою.

Нехай буде найточнішим ваше ясне око,

А серце хай не наповнюється тривогою!

***

Я сьогодні вас вітаю,

Славних радіобійців.

І бажаю, щоби кожен

Був здоровим й молодим.

Щоб несла тільки удачу

Ваша радіохвиля.

І вирішувалися всі завдання,

Що підкинула вам доля.

Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ

***

Ваші технічні здібності та професійні якості – справжній скарб для нашої армії. Дякую вам за службу та ваші подвиги! З Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

***

Шановні воїни радіотехнічних військ Повітряних сил! Прийміть щирі вітання з вашим професійним святом! Саме ви цілодобово тримаєте небо України під контролем, виявляючи найменші загрози за сотні кілометрів і оперативно передаючи інформацію для їх знищення. Завдяки вам знищено тисячі ворожих цілей – літаків, ракет, дронів. Дякую вам!

Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ

***

З Днем радіотехнічних військ!

Бажаєм навіки бути в чудовій формі,

Великої енергії, бадьорості, сил!

Нехай ваше здоров'я завжди буде в нормі,

Щоби радість вам кожен день приносив!

***

Радіолокатори у бій напоготові

Країна наша пишається Героями військовими

Техніка новітня і класні специ,

Повітряні кордони стережуть бійці.

Ваше сьогодні свято! Служба нелегка:

Тут важливі удача, тверда рука.

Легкої вам розвідки в чистому небі,

Нових знань, сили, відваги українського вояка.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Главком.