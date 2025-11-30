Його встановили у 2010 році наказом тодішнього міністра оборони України Михайла Єжеля. Головна мета свята – відзначити важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та підтримати престиж військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ.
З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував теплі привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ у картинках, прозі й віршах.
День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ! Сьогодні бажаю вам відсутності перешкод і відмінного зв'язку, блискучих успіхів і великих досягнень, подвигів і прекрасних ідей, оптимістичного настрою і міцного здоров'я.
***
З Днем радіотехнічних військ! Нехай кожен ваш день буде наповнений успіхами та досягненнями. Ви наша надія і захист. Бажаю міцного здоров'я, стійкості, енергії та сконцентрованості у ваших високотехнологічних зусиллях!
Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ / Колаж LifeStyle24
***
Радіолокація, системи й поля
Без вас не відбуваються польоти!
Ви знаєте де повітря, де води й земля
І навіть як літають літаки!
Нехай радіолокатори не підводять вас;
Робота буде легкою і вдалою.
Нехай буде найточнішим ваше ясне око,
А серце хай не наповнюється тривогою!
***
Я сьогодні вас вітаю,
Славних радіобійців.
І бажаю, щоби кожен
Був здоровим й молодим.
Щоб несла тільки удачу
Ваша радіохвиля.
І вирішувалися всі завдання,
Що підкинула вам доля.
Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ / Колаж LifeStyle24
Зауважимо, що сьогодні, 30 листопада, віряни відзначають День Андрія Первозванного. Наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і словах з цієї нагоди.
***
Ваші технічні здібності та професійні якості – справжній скарб для нашої армії. Дякую вам за службу та ваші подвиги! З Днем радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.
***
Шановні воїни радіотехнічних військ Повітряних сил! Прийміть щирі вітання з вашим професійним святом! Саме ви цілодобово тримаєте небо України під контролем, виявляючи найменші загрози за сотні кілометрів і оперативно передаючи інформацію для їх знищення. Завдяки вам знищено тисячі ворожих цілей – літаків, ракет, дронів. Дякую вам!
Привітання з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ / Колаж LifeStyle24
***
З Днем радіотехнічних військ!
Бажаєм навіки бути в чудовій формі,
Великої енергії, бадьорості, сил!
Нехай ваше здоров'я завжди буде в нормі,
Щоби радість вам кожен день приносив!
***
Радіолокатори у бій напоготові
Країна наша пишається Героями військовими
Техніка новітня і класні специ,
Повітряні кордони стережуть бійці.
Ваше сьогодні свято! Служба нелегка:
Тут важливі удача, тверда рука.
Легкої вам розвідки в чистому небі,
Нових знань, сили, відваги українського вояка.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Главком.