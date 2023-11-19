З Днем працівників сільського господарства України: красиві привітання у картинках та прозі

19 листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Це професійне свято працівників ферм та агропідприємств, трактористів, бджолярів та інших.

Саме завдяки цим людям ми щодня можемо знайти свіжі продукти на полицях магазинів. Тож подякуймо працівникам сільського господарства за їхню працю привітаннями, які підготував 24 Канал.

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День працівників сільського господарства України: привітання у картинках

День працівників сільського господарства/ Фото Depo.ua

День працівників сільського господарства / Фото "Вітаннячко"

День працівників сільського господарства / Фото art-shop.com.ua

День працівників сільського господарства / Фото "Факти"

День працівників сільського господарства/ Фото Depo.ua

День працівників сільського господарства України: привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем працівників сільського господарства. Бажаю впевнено тримати курс на успіх, процвітання. Бажаю без ліні та зневіри крокувати до високих результатів. Бажаю не боятися труднощів та плідної праці. Бажаю кожного разу досягати мети та насолоджуватися щедрими врожаями своїх ідей, своєї роботи. А ще хочу побажати миру, добробуту та міцного здоров’я!

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Висловлюю вітання з вашим професійним святом – Днем працівника сільського господарства! Не покладаючи рук, ви працюєте на сільській ниві для того, аби забезпечити харчову і легку промисловість якісною сировиною і ваша праця заслуговує великої поваги та відповідної винагороди.

Бажаю вам здоров’я, успіхів, зростання продуктивності і прибутковості у вашій нелегкій праці на наше загальне благо! Зі святом!

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У День працівників сільського господарства України ми вітаємо усіх, хто трудиться на землі. Ваш працю цінують і в кожній родині, і на рівні цілої держави. Завдяки Вашій роботі розвивається економіка нашої країни. У професійне свято хочеться побажати ситого життя та доброго врожаю, щастя в сім’ї і успіхів у роботі.

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Вітаємо з професійним святом всіх, хто має відношення до сільського господарства України. Багатство одних країн у нафті і газі, а інших — у зерні, молоці та м’ясі. Ви — творці багатства, нехай удача посміхається вам завжди і у всьому, а погода і природа допомагають у вашій роботі.

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Мої дорогі колеги, я вітаю всіх з нашим святом — з Днем працівника сільського господарства та переробної промисловості. І нехай часом нам нелегко, нехай все ж нам завжди вистачає сил і терпіння, щоб довести будь-яку справу до кінця, щоб виконати блискуче кожен план і з гордістю серця радувати оточуючих результатами нашої роботи. Всім добра, удачі, щастя і благополуччя.