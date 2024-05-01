З Міжнародним днем праці: справжня історія свята та привітання у картинках

Щороку 1 травня у світі відзначається Міжнародний день праці. Влада Радянського Союзу зробила все, аби це свято втратило свою справжню суть. Люди почали асоціювати його з вихідним днем, коли можна відпочити від роботи.

Історія Міжнародного дня праці бере свій початок зі Сполучених Штатів Америки. Там у 1877 році почалися масові протести робітників. Люди вимагали скоротити робочий день до 8 годин, а також гідної заробітної плати.

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Міжнародний день праці: історія свята

1 травня 1886 року відбулися страйки робітників у Чикаго. Річ у тім, що на деяких фабриках та заводах люди працювали 15 або 20 годин. 4 травня під час акцій протесту загинули поліціянти та протестувальники. Згодом на вулиці стали виходити й мешканці Нью-Йорку, Вашингтону та Пітсбурга.

У 1888 році 1 травня запровадили День боротьби за права робітників. Сталося це на засіданні національної федерації праці. Через рік делегати зі США запропонували, щоб 1 травня робітники виходили на демонстрації та відстоювали свої права. Тоді, зокрема, проходив Конгрес другого Інтернаціоналу у Парижі. Після цього акції протесту почали відбуватися у різних містах Європи та Сполучених Штатів Америки.

З нагоди Міжнародного дня праці LifeStyle 24 підготував добірку привітань у картинках. Зі святом вас, дорогі українці!

Міжнародний день праці: картинки-привітання

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото art-shop.com.ua

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото with_love_card

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото art-shop.com.ua

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото Telegraf

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото "Українське радіо"

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото з ютубу

Привітання з Міжнародним днем парці / Фото ІФНТУНГ

Привітання з Міжнародним днем праці / Фото Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

У цей день приєднайтеся до толоки, яка проходить у багатьох містах та селах України. Наведіть лад на вуличках та у парках напередодні Великодня.