День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні: події, про які неможливо забути

22 червня для українців трагічна дата, адже щороку відзначається День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме тоді у 1941 році Гітлерівська Німеччина увірвалася на територію Радянського Союзу.

Пам'ятний день був встановлений 17 листопада 2000 року, згідно з указом тодішнього президента України. Детальніше про це розповість LifeStyle 24.

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День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні

22 червня 1941 року – початок війни між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. На території України бойові дії тривали протягом 40 місяців, а активна фаза – 35. Тоді наша країна втратила багато людей – кривава війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів. З них було 5 мільйонів мирних жителів, понад 2 мільйони не по своїй волі відправилися на примусові роботи, багато хто втратив рідну домівку, а міста та села були зруйновані.

Однак варто зазначити, що українці відчули на собі війну значно раніше – 1 вересня 1939 року. Тоді авіація противників атакувала західні території України, зокрема Львів. На той момент вони були під владою Польщі.

Пам'ятаймо тих, чиї життя забрала Друга світова війна / Фото "Дзеркало тижня"

Боротьба Гітлера та Сталіна під час Другої світової війни за владу зруйнувала життя мільйонів людей. Нацисти влаштували на території України Голокост та знищували цивільних. Режим Радянського Союзу розстрілював політичних в'язнів, які були на Заході України, руйнував Київ та примусово депортував кримських татар. Ми повинні пам'ятати про все зло, яке принесли українцям обидва тоталітарні режими та вшановувати тих, хто тоді загинув.

Російсько-українська війна XXI століття

З 2014 року триває російсько-українська війна, яка 24 лютого 2022 року охопила усі території нашої країни. Російські війська уподібнюються нацистам, не дотримуються жодних правил, стирають з лиця землі українські міста та села, вбивають наших воїнів та цивільних, руйнують життя багатьох.

"Ніколи знову" повторилося у XXI столітті. Кожного дня на фронті гинуть люди, які були надією на краще майбутнє України. Найкращі хлопці та дівчата віддають своє життя у боротьбі за свободу. Це велика ціна, про яку ми ніколи не маємо забувати. У сьогоднішній день варто вшанувати й пам'ять тих, хто загинув і під час сучасної російсько-української війни. Вона скалічила життя людям, які ще нещодавно ним насолоджувалися та планували майбутнє.