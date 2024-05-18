День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: як відбувалася депортація з півострова

Щороку 18 травня українці відзначають важливу дату – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Його започаткувала Верховна Рада України 12 листопада 2015 року.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року. Її проводили війська НКВД, згідно з постановою, яку підписав Йосип Сталін. Людей звинувачували у дезертирстві та колабораціонізмі, пише LifeStyle 24.

До речі Яке свято 18 травня: чому сьогодні не варто починати нову справу

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Примусове виселення кримських татар почалося посеред ночі – о 3 годині. Тоді депортацією займалися 32 тисячі співробітників НКВД. Здебільшого під геноцид потрапили діти, жінки та люди старшого віку, адже чоловіки були на війні. Людям давали мало часу на збори – буквально до пів години.

Вивозили їх із залізничних станцій Сімферополя, Бахчисарая та Джанкою до Таджикистану, Узбекистану та Казахстану. Депортовані їхали близько трьох тижнів, тому хтось не витримував такої довгої дороги. Люди помирали з голоду або від хвороб. Когось відсилали на примусові роботи до ГУЛАГУ, до Московського вугільного тресту та до таборів фронтового резерву.

Депортація кримськотатарського народу / Фото УІНП, Історична правда

Депортація кримських татар / Фото ZMINA

Депортація кримських татар / Фото Wikimedia, Заборона

За три дні примусово вивезли 190 тисяч кримських татар. Окрім них, депортували й інші народи: турків, болгар, вірмен та ромів. Мешканців сіл Арабатської Стрілки втопили у морі, оскільки про них пізно згадали.

У місцях, куди заслали кримських татар, були жахливі умови. Народ просто помирав від втоми, голоду та хвороб, а Крим залишився без людей. На рідний півострів вдалося повернутися лише у 1989 році.

У 2014 році Росія анексувала Крим. Кримськотатарський народ знову позбавили свободи та прав. Півострів досі перебуває під російською окупацією, однак усі ми пам'ятаємо, що Крим – це Україна.