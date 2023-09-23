Не затівайте нових справ: усі заборони та повір'я на День осіннього рівнодення

23 вересня настає осіннє рівнодення та розпочинається справжня осінь. У цей день Сонце переходить екватор із Північної півкулі в Південну. Відсьогодні ночі стають довшими, а дні – коротшими.

Цього року День осіннього рівнодення припадає на 23 вересня. Це означає, що день триватиме стільки часу, скільки ж і ніч. 24 Канал розповість, що не можна робити в цей день та до яких прикмет дослухались предки.

Цікаво Зберігайте обачність: що не можна робити у День осіннього рівнодення

Заборони на День осіннього рівнодення

Здавна у багатьох народів День осіннього рівнодення вважався особливим та містичним. Щоб осінь почалась добре, предки дотримувались певних правил та заборон.

Вважалось, що до заходу сонця потрібно зібрати всіх рідних за гостинним столом. Треба відпустити незгоди й образи та подякувати за хороші моменти.

У цей день не можна лаятися та ображати близьких.

День осіннього рівнодення вважався несприятливим для початку нових справ. Наприклад, не можна затівати ремонт або переїжджати в інше помешкання.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Також краще не робити великих покупок.

Прикмети та повір'я на осіннє рівнодення​