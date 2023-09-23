Не затівайте нових справ: усі заборони та повір'я на День осіннього рівнодення
23 вересня 2023, 09:00Читать новость на русском
23 вересня настає осіннє рівнодення та розпочинається справжня осінь. У цей день Сонце переходить екватор із Північної півкулі в Південну. Відсьогодні ночі стають довшими, а дні – коротшими.
Цього року День осіннього рівнодення припадає на 23 вересня. Це означає, що день триватиме стільки часу, скільки ж і ніч. 24 Канал розповість, що не можна робити в цей день та до яких прикмет дослухались предки.
Цікаво Зберігайте обачність: що не можна робити у День осіннього рівнодення
Заборони на День осіннього рівнодення
Здавна у багатьох народів День осіннього рівнодення вважався особливим та містичним. Щоб осінь почалась добре, предки дотримувались певних правил та заборон.
- Вважалось, що до заходу сонця потрібно зібрати всіх рідних за гостинним столом. Треба відпустити незгоди й образи та подякувати за хороші моменти.
- У цей день не можна лаятися та ображати близьких.
- День осіннього рівнодення вважався несприятливим для початку нових справ. Наприклад, не можна затівати ремонт або переїжджати в інше помешкання.
- Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Також краще не робити великих покупок.
Прикмети та повір'я на осіннє рівнодення
- Якщо сьогодні падає дощ або йде гроза – осінь буде теплою.
- Багато жолудів обіцяє сніжне Різдво.
- День осіннього рівнодення теплий та сухий – значить і зима буде м'якою.
- Сьогодні вже відлітають журавлі – вони обіцяють сувору зиму.
- Західний вітер – до дощу, а східний – до сухої, але похмурої погоди.