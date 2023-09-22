Зберігайте обачність: що не можна робити у День осіннього рівнодення

День осіннього рівнодення означає, що день триває стільки ж, скільки ніч. Цього року свято припадає на 23 вересня.

У цю добу і день, і ніч будуть тривати по 12 годин. З цього дня, у північній півкулі, де перебуває наша країна, починається астрономічна осінь. Дні стають все коротшими та холоднішими. А що не можна робити в День осіннього рівнодення – підкаже 24 Канал.

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День осіннього рівнодення: що робили у давнину

Наші предки у День осіннього рівнодення відзначали початок Нового року. Це було для них подією, тому що в давнину люди жили, відповідно до природних явищ. Рівнодення було справжнім святом: люди танцювали, співали та пригощалися різними стравами.

Загалом у цей день навкруги була потужна енергетика, яка давала сили усьому живому. Люди намагалися взяти з цього користь.

Зранку предки зазвичай очищали своє тіло, бо вірили, що цього дня можна очиститися від усього поганого та захистити себе від негараздів.

Що не можна робити у День осіннього рівнодення

Вважається, що в день осіннього рівнодення не варто починати щось нове. Тобто, капітальний ремонт чи переїзд в інше місто варто відкласти на інший час.