З днем народження: неймовірні привітання у словах та картинках

Багато гарних слів лунає у день народження. Найближчі люди бажають іменинникові всього найкращого, адже дуже люблять, цінують та поважають. Хтось особливо старається над привітанням, аби зробити його оригінальним.

У сьогоднішньому матеріалі LifeStyle 24 зібрав найкращі привітання з днем народження. Ці щирі слова точно не залишають нікого байдужими.

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Добірка гарних привітань з днем народження

Сьогодні – день народження у мого найкращого друга! Ти завжди поруч, коли потрібна підтримка, ти вмієш розрадити й здійснити мрію. Нехай у житті панують лише світло та радість. Бажаю здоров'я, успіхів у всіх починаннях і вірних друзів. Дуже ціную та поважаю, (ваше ім'я).

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Любий (ім'я), вітаємо тебе з днем народження! Нехай цей день стане початком нових перемог. Ти завжди був для нас найбільшим даром у житті, ми дуже щасливі, коли ти поруч. З любов'ю, (прізвище родини).

З днем народження / Фото "Побажайко"

З днем народження / Фото forumsmile.com.ua

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Вітаю, мій незмінний приятелю! Сьогоднішній день – чудова нагода, щоб зібрати навколо найближчих людей. Нехай на твоєму шляху завжди трапляються лише радісні події та зустрічаються люди, які цінують та люблять. Щасливого дня народження! Будь класним, як завжди!

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Дорогий (ім'я), щиро вітаємо тебе з днем народження! Нехай сьогоднішнє особливе свято буде наповнене радістю, турботою і теплом. Ти – наше щастя і гордість. Бажаємо безмежної любові, найщиріших усмішок і незабутніх моментів у житті. З найкращими побажаннями, (ваші імена).

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Щиро вітаю з днем народження, мій дорогий (ім'я)! Ти робиш цей світ кращим. Кожен, хто тебе знає, щомиті відчуває тепло твоєї душі. Нехай цей день буде сповнений радості й тепла. Бажаю багато яскравих моментів!

З днем народження / Фото "Топ картинки"

З днем народження / Фото "Листівки"

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Рідний, вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати безмежного щастя, міцного здоров'я і віри у власні сили. Ти – особлива людина, яка здатна зігріти серце своєю добротою та теплом. Залишайся таким же чудовим!