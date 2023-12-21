Яке свято 21 грудня: на що сьогодні не можна шкодувати кошти

21 грудня за новим календарем християни згадують мученицю Юліанію. В Україні відзначають День Державної служби зайнятості України.

Мучениця Юліанія з'явилась на світ у Нікомедії (Мала Азія). Її батько Африкан був багатим язичником. Сама дівчина не вірила в ідолів язичників та була християнкою. У дев'ятирічному віці її заручили. Що з нею сталося, а також які прикмети існують в цей день – розкаже 24 Канал.

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Юліанія ставала старшою й треба було виходити заміж. Однак, дівчина сказала, що не буде цього робити. Батько наполягав, аби донька змінила своє рішення, але вона була проти. Він за це почав її бити.

Не домігшись бажаного, Африкан наказав голові міста судити доньку. Чиновника звали Єлевсій та саме за нього мала вийти заміж Юліанія. Дівчина опиралась, а Єлевсій довго намагався переконати її. Він навіть пообіцяв, що не буде змушувати її змінювати віру. Свята не погодилась й зазнала катувань.

Юліанію довго мучили, але щоразу Господь зцілював її за жертовність. Після цього Єлевсій наказав вбити її. Мучениця погодилась й у такий спосіб прославила Бога.

21 грудня День ангела відзначають Анфіса, Кирило.

Прикмети на 21 грудня

Предки звертали увагу на погоду в цей день. Якщо немає морозу й тихо, то варто чекати на м'яку зиму .

. Цвірінькання синиць з самого ранку свідчить про мороз уночі.

Почалася завірюха 21 грудня, то влітку чекайте багато опадів.

21 грудня, то влітку чекайте багато опадів. Грім у цей день означає, що буде сильний вітер.

Снігопад 21 грудня є предвісником дощового літа.

Що не можна робити 21 грудня

21 грудня заборонено їсти страви з м'яса, яєць та молока, адже все ще триває піст .

. У цей день особливо важливо поприбирати помешкання, бо бруд і засміченість будуть притягувати негаразди .

. 21 грудня потрібно завершити усі розпочаті страви. Залишати на потім – не варто.

Не можна шкодувати грошей, особливо на благі цілі. Тому що це створить вам проблеми у майбутньому з фінансами.

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