Відомо, що Севастіан з'явився на світ у сучасній Франції. Проходив навчання у Мілані. У період правління імператорів Діоклетіана і Максиміана він працював керівником охорони палацу. Його дуже поважали придворні та військові. Чим відзначився Севастіян та що не можна робити в цей день – розкаже 24 Канал.

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Попри те, що Севастіан працював при дворі імператорів, які були язичниками, сам чоловік вірив у Ісуса Христа. Сталося так, що братів Маркелина та Марка запроторили до в'язниці та вони почали сумніватися, чи варто їм страждати в ім'я християнства. Однак, Севастіан переконав їх бути незламними у своїй вірі.

Згодом святий почав навертати до християнської віри й інших мешканців міста. Загалом таких стало 1400 осіб. Згодом їх усіх вбили. Імператор, дізнавшись про це, віддав наказ закидати Севастіана стрілами. Утім, мученик залишився живим. Тоді імператор сказав, щоб Севастіана стратили. Тіло святого викинули у сміттєвий рів.

Іменини 18 грудня відзначають Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, ​​Сергій, Степан, Тетяна.

Прикмети на 18 грудня

Якщо багаття в печі червоного кольору, то незабаром будуть морози .

. Помітили, що сніг 18 грудня тане та на вулиці стає сіро – скоро буде тепло.

Чутно спів снігурів у цей день, зима буде холодною та з сильними морозами.

у цей день, зима буде холодною та з сильними морозами. Якщо у печі дуже тріщать дрова – це є ознакою швидкого похолодання.

Якщо 18 грудня дим рухається вниз, то очікуйте на погіршення погодніх умов.

Що не можна робити 18 грудня

Наші предки вважали, що 18 грудня краще не починати щось масштабне, бо успіху воно не матиме.

Жінки при надії радили не мити голову , бо казали, що тоді дитина виросте плаксивою та проблемною.

, бо казали, що тоді дитина виросте плаксивою та проблемною. Не можна працювати 18 грудня, особливо, якщо маєте коня.

18 грудня, особливо, якщо маєте коня. Забороняється вступати в конфілкти, з'ясовувати стосунки та сваритися.

День в Україні та світі

18 грудня відзначають Міжнародний днем мігранта. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН. Саме в цей день 1990 року ввели Міжнародну конвенцію про захист прав всіх робочих мігрантів і їх сімей. Асамблея проголосила важливість дотримання прав кожної людини, яка перебралась в іншу країну. Також в Асамблеї зазначили, що потрібно більше увагу приділяти мігрантам, адже вони часто опиняються у важких ситуаціях і потребують допомоги.