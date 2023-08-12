День молоді-2023: історія свята та як його відзначають в Україні
Довгий час День молоді в Україні святкували наприкінці червня. Проте у 2021 році його перенесли і тепер відзначають 12 серпня, як і по всьому світу. Нижче читайте історію Міжнародного дня молоді.
Свято було проголошено у 1999 році Генасамблеєю ООН. Офіційно День молоді в Україні відзначають 12 серпня, цього року він припадає на суботу, передає 24 Канал.
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День молоді вважається святом творчості, енергії, пізнання та реалізації найсміливіших задумів.
Це свято має на меті нагадати про роль молодих людей у розвитку світу, а також у вирішенні різних повсякденних завдань. Часто у цей день привертається увага до актуальних проблем молоді.
Історія свята
Після війни, у 1945 році, Всесвітня федерація демократичної молоді встановила неофіційний День молоді 10 листопада. Також був Міжнародний день солідарності молоді, який відзначали 24 квітня.
Тому за справу взялась ООН. У 1991 році на І сесії Світового молодіжного форуму запропонували встановити Міжнародний день молоді. Ідею ухвалювали кілька років, і лише 17 грудня 1999 року на Генасамблеї ООН офіційно оголосили цей день на 12 серпня.
Як святкують в Україні та за кордоном
Традиційно у цей день традиційно вітають молодь. До свята часто влаштовують різноманітні концерти, фестивалі, квести та спортивні заходи. Також у День молоді можуть влаштовуватися різні флешмоби.
День молоді у світі / Фото Unsplash
Багато молодих людей віддають перевагу святкуванню в товаристві своїх друзів. Зокрема, проводять цей день на природі, адже воно влітку.
В Україні багато молодіжних організацій проводять конференції, мета яких – знаходити та розвивати таланти у молодих людей. Всі дії в цей день спрямовані на те, щоб підтримати перспективу розвитку молодих фахівців і творчих представників нового покоління.