Сьогодні, 2 вересня, Одеса відзначає 226-ту річницю заснування міста. З нагоди пам’ятної дати розпорядженням Одеського міського голови затверджений план заходів відзначення Дня міста.

Одеса – перлина України на березі Чорного моря. Неймовірне місто не лише пахне море, воно заповнене цікавими локаціями, легендарною архітектурою та вражає своєю унікальною красою. Кожен турист, який приїжджає в це місто – закохується в нього з першого погляду.

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Гості міста та самі містяни сьогодні, 2 вересня, мають можливість відчути всю колоритну та святкову атмосферу святкування, адже цього дня запланований ряд цікавих заходів, йдеться на офіційному сайті Одеси.

Програма святкування Дня міста Одеси

Офіційне святкування Дня міста розпочалося на Думській площі о 10 ранку з підняття прапора міста. На Алеї Зірок міста Одеси сьогодні відкрили нові імена.

О 12 годині в Одесі відкрили меморіальну стіну в Преображенському парку з іменами перших одеситів – засновників, будівельників міста і порту.

Також сьогодні урочисто відкрили нову вхіду групи в Одеський зоопарк.

О 20 годині у Літньому театрі Міського саду відбудеться показ вистави "Біла акація".

День міста завершиться традиційним гала-концертом на Потьомкінських сходах, який розпочнеться о 19 годині і святковим феєрверком.

Окрім офіційної програми, впродовж дня в різних районах міста заплановані різноманітні заходи, присвячені 226-ій річниці заснування міста.

Також святкова программа пройде в режимі онлайн. У соціальних мережах пройде виставка дитячих робіт "Одеса – улюблене місто", а на офіційних веб-сайтах закладів освіти відбудеться розважальна программа "Одеса – місто сонця". На глядачів чекає фестиваль дитячих відеороликів, майстер-класи, інтелектуальні ігри та відеоекскурсії.

Фото святкування Дня міста Одеси



Церемонія підняття прапора Одеси / Трасса Е-95



В честь іноземних гостей пройшов парад країн, які беруть участь у святкуванні / Трасса Е-95



На святкуванні виступив оркестр Військово-Морських Сил України і оркестр Військової академії / Трасса Е-95