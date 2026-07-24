У 2026 році ця важлива подія припадає на понеділок, 27 липня. Детальніше про зміну дати Дня медика в України – розповідає 24 Канал.

Коли святкують День медика в Україні у 2026 році

Раніше українці вітали фахівців медичної галузі в третю неділю червня. Цю традицію Україна успадкувала з радянського минулого ще з 1980 року, а в незалежній державі закріпила президентським указом у 1994 році.

Однак у червні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав новий Указ № 327/2023, який остаточно скасував стару дату.

День медика в Україні / Фото Magnific

Головною причиною змін стала відмова від спільних професійних дат із країною-агресором, чия армія щодня руйнує українські лікарні та вбиває медиків. Що цікаво, нову дату обрали зовсім не випадково. Річ у тім, що за новим церковним календарем вона збігається з днем пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Християнська традиція вважає цього святого покровителем лікарів і всіх, хто зцілює хворих.

Нині День медичних працівників має особливе значення для всієї країни. Українські фахівці працюють у надскладних умовах, зокрема на фронті, у стабілізаційних пунктах, цивільних лікарнях та в операційних під час відключень світла, щодня здійснюючи справжні подвиги.

Нагадаємо, наша редакція підготувала добірку привітань з Днем медика у картинках, листівках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і знайомим, які працюють у цій сфері.