Від синів та доньок: чарівні привітання у картинках з Днем матері

Вже незабаром, 12 травня, будемо святкувати День матері. Його традиційно відзначають у другу неділю останнього місяця весни. У свято діти дарують найріднішим жінкам у світі подарунки та готують гарні привітання.

Подію запропонувала запровадити Анна Джервіс зі США у 1908 році. Так вона хотіла вшановувати пам'ять своєї мами, яка рано померла. Жінка навіть писала листи у різні державні установи та відомим людям.

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У 1910 році День матері вперше відсвяткували у штаті Вірджинія. Згодом ініціатива почала поширюватися Сполученими Штатами Америки. Через деякий час свято здобуло популярність й в інших країнах світу.

День матері 2024: привітання у картинках

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Привітання для матусь / Фото LifeStyle 24

Не забудьте вже цієї неділі привітати своїх матусь зі святом. Обирайте з нашої добірки красиву картинку, яка вразить рідну людину.