У цей день наші предки завершували посівні роботи. Про Дні ангела й інші свята 9 травня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на травень 2026 року

День пам'яті літнього Миколая Чудотворця

Миколай Чудотворець народився в місті Патара, у родині вірян. Хлопчик із ранніх років вивчав Святе Письмо і згодом вирішив присвятити власне життя служінню Богові. Коли Миколай подорослішав, то отримав сан єпископа. Священнослужитель здійснив далеку мандрівку до святих місць, а всі свої статки повністю роздав бідним. Навіть коли влада почала переслідувати християн, чоловік не припинив проповідувати. За таку відданість релігії римський імператор кинув його до в'язниці. Згодом святий вийшов на волю і знову взявся допомагати людям. Він рятував невинних від страти, сприяв поверненню полонених додому та зцілював хворих. Навіть після смерті праведника його мощі зберегли особливу силу та повертали здоров'я багатьом людям.

Хто святкує День ангела 9 травня?

За новоюліанським календарем, 9 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Йосип і Микола.

Що ще відзначають?

Щороку 9 травня відзначають День Європи. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1950 році, підписали "Декларацію Шумана" – важливий документ, який запропонував об'єднати вугільну та сталеливарну промисловості Франції і Західної Німеччини. Така ініціатива стала першим кроком до створення сучасного Європейського Союзу. Головна мета свята полягає у вшануванні миру, єдності, солідарності та спільних демократичних цінностей різних країн на континенті. Починаючи з 2023 року, Україна також остаточно приєдналася до цієї традиції і тепер святкує День Європи разом з іншими державами.

Також сьогодні святкують День ґудзиків, Міжнародний день вітряка, День магнітної абетки та Всесвітній день танцю живота.