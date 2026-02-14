Зі Всесвітнім днем комп'ютерника: красиві привітання у прозі й віршах

У тіні сердечок і листівок 14 лютого часто губиться інша, не менш важлива дата для сучасного світу. У цей день відзначають Всесвітній день комп'ютерника.

Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 14 лютого 1946 року в Університеті Пенсільванії, у США, публіці вперше продемонстрували ENIAC. Це перший у світі електронний цифровий комп'ютер загального призначення.

З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем комп'ютерника у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь і надішліть рідним, які працюють у цій сфері.

День комп'ютерника 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Днем комп'ютерника, зі святом високого розуму і креативу в ідеях. Бажаю бути з будь-якою комп'ютерною машиною на "ти", постійно прагнути до високих цілей і своїх ідеалів, вдало виправляти будь-яку несправність й особисто створювати щось нове і корисне для комп'ютерного світу.

***

Вітаю з Днем програміста! Бажаю лише злетів у кар'єрі, удачі й величезної любові. Нехай поруч будуть тільки ті люди, які надихають на прекрасні вчинки й дають сили прагнути до своїх мрій.

Привітання з Днем комп'ютерника 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хто програму вмить напише

І комп'ютер нам почистить,

"Вінду" перевстановить,

Сайт красиво облаштує.

Без тебе ми як без рук,

Для комп'ютера ти один.

Вітаємо ми тебе

З днем комп'ютерника!

***

З Днем комп'ютерника я вас вітаю,

І кар'єри програміста бажаю,

Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,

Нехай зі спамами не буде мороки.

Вам у сім'ї бажаю я розуміння,

І великими статками володіння,

Нехай віддалене в чатах спілкування

Не замінить зустрічей із частуванням.

Привітання з Днем комп'ютерника 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем комп'ютерника і хочу побажати багато всього цікавого в комп'ютерному світі, багато щастя, любові й веселощів в навколишньому світі життя. Нехай кожен день дозволяє досягати досконалості, успіху і нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров'ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою.

Привітання з Днем комп'ютерника 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Комп'ютерника вітаємо,

По-дружньому тобі бажаємо

Всього, що для тебе корисно:

Щоб дружив завжди з "залізом",

Щоб інтернет не пропадав,

Щоб вірус у "комп" не залітав,

Щоб пам'яті на все вистачало,

Щоб нічого не зависала,

Успіхів, щастя і везінь

Тобі, комп'ютерний наш геній!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.