11 травня – яке свято в Україні: що сьогодні не можна робити незаміжнім дівчатам

У суботу, 11 травня, церква вшановує пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія. З давніх-давен люди у молитвах до них просять допомоги у навчанні. Свято віряни традиційно проводять у сімейному колі та йдуть до церкви.

Християни східного обряду ще святкують Великдень, адже у них продовжується Світлий тиждень, який закінчується вже завтра. Детальніше про заборони та народні прикмети сьогоднішнього свята розкаже LifeStyle 24.

До теми День рівноапостольних Кирила і Мефодія: неймовірні привітання у картинках

День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія

Брати Кирило та Мефодій народилися у місті Солунь. Вони виховувалися у релігійній та заможній родині. Якось молоді хлопці вирішили пожити на горі Олімп. Саме там святі почали цікавитися слов'янською мовою. З часом Кирило та Мефодій стали перекладати книги цією мовою. Крім того, брати зробили першу слов'янську абетку, яка називалася кирилицею.

Що не можна робити

Краще не здійснювати дорогі покупки, бо речі швидко зіпсуються.

Варто відкласти роботу на городі на інший день, інакше випаде сильний град, який зашкодить майбутньому врожаю.

Дівчатам, які ще не у шлюбі, заборонено виносити сміття та підмітати підлогу, адже так вони відлякають наречених.

Рекомендується спершу закінчити старі справи, перш ніж братися за нові.

Народні прикмети

Якщо буде туман, то літом готуйтеся до дощів.

Холодний вечір – до грози.

Якщо з'явиться веселка, то в червні буде сильний вітер.

Дощ – до такої ж погоди найближчим часом.

Що ще відзначають

Щороку 11 травня відзначається Всесвітній день технологій. Спершу свято з'явилося в Індії, а згодом поширилося по всьому світові. У цей день говорять про технологічний розвиток та про те, яким він буде у майбутньому.

Також сьогодні маємо Всесвітній день обізнаності про его. Перше святкування відбулося у 2018 році. Таку подію запровадила громадська організація Ego Awareness Movement, аби допомагати людям справлятися з егоїзмом.