Зауважимо, що місто було засноване у 1662 році краківським каштеляном Анджеєм Потоцьким з роду польських магнатів. Він назвав його Станиславів на честь батька. Місто тоді функціонувало як фортеця для захисту від кримських татар. Водночас у 1962 році, відзначаючи 300-річчя, місто перейменували на Івано-Франківськ, вшанувавши видатного українського письменника та громадського діяча Івана Франка.

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Картинки-привітання з Днем Івано-Франківська



Картинка-привітання з Днем Івано-Франківська / Фото з сайту освітньої компанії ATLAS



Картинка-привітання з Днем Івано-Франківська / Фото з сайту компанії Seven Cars



Картинка-привітання з Днем Івано-Франківська / Фото з сайту DOVKOLA.MEDIA



Картинка-привітання з Днем Івано-Франківська / Фото з сайту онлайн-журналу Sotka