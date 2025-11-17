21 листопада українці згадують дві важливі події: Помаранчеву революцію та Революцію Гідності. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Помаранчеву революцію?

Помаранчева революція розпочалась під час президентських виборів 2004 року. 21 листопада Центральна виборча комісія оголосила попередні результати другого туру, згідно з якими нібито переміг Віктор Янукович. Масові фальсифікації обурили українське суспільство, тож 22 листопада прихильники Віктора Ющенка вийшли на мітинг.

Акції протесту розпочались у найбільших містах України, зокрема й у Києві на Майдані Незалежності. 26 грудня відбулось повторне голосування, у результаті якого перемогу здобув Віктор Ященко.

Помаранчева революція / Фото з Вікіпедії

Що відомо про Революцію Гідності?

21 листопада 2013 року люди вийшли на Майдан Незалежності, адже уряд зупинив процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг – люди вимагали відставки уряду і дострокових парламентських виборів, а в ніч проти 30 листопада влада віддала наказ про силовий розгін протестувальників.

Протести стали масштабнішими. 18 – 20 лютого – найтрагічніші дні Революції Гідності, адже тоді загинуло багато людей, яких потім назвали Героями Небезпечної сотні.

У ніч проти 22 лютого Віктор Янукович залишив Україну. Після цього відбулись позачергові президентські вибори.

