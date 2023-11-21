10 років боротьби за свободу й гідність: усе про 21 листопада, яке назавжди змінило нашу історію

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. У цей день згадують про дві революції: Помаранчеву Революцію та Революцію Гідності.

Вперше це свято запровадили у 2005 році – через рік після Помаранчевої Революції. Більше про те, наскільки сьогоднішній день важливий для українців, читайте на сайті 24 Каналу.

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Історія та значення свята

У 2005 році Президент України Віктор Ющенко заснував День Свободи. Свято відзначали 22 листопада. Саме у цей день почалася Помаранчева Революція. Проте у 2011 році Президент України Віктор Янукович скасував його. Відтоді почали святкувати День Соборності та Свободи. Дату вибрали – 22 січня.

Вже День Гідності та Свободи започаткував Президент України Петро Порошенко у 2014 році.

Цей день особливий для всіх українців. Адже сьогодні вшановують пам'ять людей, які під час двох революцій захищали наші права та свободи, виборювали демократичні цінності.

Революція Гідності

21 листопада 2013 року тисячі українців вийшли на Майдан Незалежності. Люди протестували проти відмови проросійського президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У ніч з 29 на 30 листопада на вулицях Києва залишились переважно студенти. Тоді озброєні бійці "Беркуту" жорстоко побили людей. Через те, що мирний протест так жорстоко розігнали, у грудні в центрі Києва вже були сотні тисяч громадян.

Люди виступали проти зближення з Росією, корупції, порушення прав людини та узурпації влади. Вони відстоювали демократичні цінності, а не проросійський режим. Відтоді Євромайдан отримав назву Революція Гідності. Одразу після цих подій, у 2014 році, Росія розпочала окупацію Криму, а навесні – захоплення сходу України. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває і досі.

Революція Гідності / Фото "Вікіпедія"

Традиції святкування

У цей день заведено розказувати про доленосні для України події: Помаранчеву Революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. Сьогодні згадують про людей, які боролися за нашу свободу, гідність та незалежність, зокрема про Небесну Сотню.

Люди приносять квіти до могил або пам'ятних місць. У навчальних закладах проводяться виховні години та уроки, де розповідають про трагічні події двох революцій. Про День Гідності та Свободи також говорять ЗМІ, влада та інші посадові особи України та світу.