Дев'яту річницю Революцію Гідності українці відзначають в умовах масштабної агресії Росії проти України. Ми знову боремося ціною власного життя, заради того, щоб Україна була вільною й неодмінно переможемо, бо наш народ міцний та незламний, зазначає 24 канал.

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Історія Дня Гідності та Свободи

День Гідності та Свободи почали відзначати з 2014 року у першу річницю Майдану. Свято з'явилось після підписання відповідного указу Петром Порошенком 13 листопада 2014 року і було встановлене "з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору".

Днем свята було обране 21 листопада — це дата одразу двох визначних для України подій: початок Помаранчевої революції та початку Євромайдану.

Так історично склалося, що українці виходили на акції протесту у двадцятих числах листопада. Також дві революції розпочиналися з невдоволенням діями Віктора Януковича, який був маріонеткою Кремля. У 2004 році Україна вимагала повторних виборів, а у 2013 році – підтримати євроінтеграцію.

День Гідності та Свободи 2022 – історія та значення свята / Фото "Крапка"

Революція гідності стала однієї з найкривавіших сторінок в нашій історії, на відміну від Помаранчевої революції, яка не мала жертв. Події Євромайдану коштували життя багатьох людей. Хоча спочатку події Майдану мала ненасильницький характер, однак згодом влада наказала силою розігнати людей через їх непоступливість.

Ніч із 20 на 30 листопада вважається переломним моментом, коли на Майдані Незалежності спецпідрозділ "Беркут" жорстоко розігнав мітингувальників. Тоді постраждало близько 80 людей. Після цього акцент протестів змістився із проєвропейського на антиурядовий й став значно масовішим.

16 січня 2014 року розпочалися відкриті силові протистояння з численними людськими жертвами. 20 лютого того ж року на вулиці Інститутській снайпери розстріляли дуже багато людей. Цей день увійшов в історію України, як "кривавий четвер", а ті, хто тоді загинув увійшов в "Небесну сотню".

День Гідності та Свободи – це про розвиток громадянського суспільства, процес декомунізації, численні громадські ініціативи та волонтерський рух на допомогу та розбудову українського війська та захист держави. Це про зміну ментальності та формування політичної ідентичності, це про трансформацію посттоталітарного суспільства в демократичне.

День Гідності та Свободі в Україні – історія та традиції відзначення свята / Фото iPres.ua

Традиції відзначення Дня Гідності та Свободи

З нагоди Дня Гідності та Свободи в Україні відбуваються меморіальні заходи – молебні й панахиди у храмах. Зазвичай багато заходів проводять саме у Києві. Зокрема, на алеї Героїв Небесної Сотні, проходить молебень, хода й покладання квітів.

Також роблять різні виставки, публічні дискусії й наукові форуми присвячені подіям Євромайдану. У школах проводять тематичні уроки та виховні години.

Зазначимо, що цьогоріч в Україні заходи до Дня Гідності та Свобод відбудуться під гаслом "Вистояли на Майдані – переможемо у війні", а музей Революції Гідності закликає українців приєднатися до флешмобу "Бути гідним" й ділитися власними спогадами, переживаннями та емоціями.