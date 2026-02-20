Тоді сотні тисяч українців вийшли на протест проти проросійського політичного курсу режиму Віктора Януковича, щоб захистити ідеали демократії, права людини та європейське майбутнє своєї країни. Про це пише Український інститут національної пам'яті.

Що відомо про День Героїв Небесної Сотні?

Революція Гідності розпочалася наприкінці листопада 2013 року. Спочатку це був мирний протест молоді та студентів проти рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Однак після того, як уночі спецпідрозділи міліції жорстоко та безпідставно побили мирних мітингувальників, на вулиці Києва та інших міст вийшли сотні тисяч українців. Так, протест дуже швидко перетворився з проєвропейського мітингу на масштабний рух проти корупції, узурпації влади та грубого порушення базових прав людини.

Загалом це протистояння тривало кілька місяців. Тодішня влада намагалася залякати суспільство, кидаючи активістів за ґрати та використовуючи як силовиків, так і найманих злочинців. Центр столиці перетворився на справжнє барикадне містечко, де люди стояли вдень і вночі, попри сильні морози та постійну небезпеку. Перші жертви з'явилися ще у січні, але наймасовіші та найкривавіші зіткнення відбулися в середині лютого.

Апогеєм цих жахливих подій стало 20 лютого 2014 року. Зранку того дня мітингувальники почали відтісняти силовиків на вулиці Інститутській. Попри те, що протестувальники були без зброї, маючи для захисту дерев'яні щити, будівельні чи мотоциклетні каски, вони рухалися вперед під снайперським прицільним вогнем. Саме цього дня загинула найбільша кількість активістів. Втім, мужність цих людей зламала систему. Адже силовики зрештою відступили, а диктаторський режим упав, змусивши тодішнього президента та його оточення втекти з країни.

Усіх загиблих учасників цих подій народ назвав Небесною сотнею. Офіційно до цього скорботного списку входять 107 осіб. Серед них були студенти, підприємці, художники, програмісти та пенсіонери. Молодшому учаснику Назарію Войтовичу було лише сімнадцять років. Водночас найстаршому герою Івану Наконечному – вісімдесят два роки. Вони приїхали з різних куточків України, а також серед них були громадяни інших держав, зокрема Білорусі та Грузії, які не змогли залишитись осторонь. Більшості загиблих українців згодом посмертно надали звання Героя України, а іноземцям – орден Героїв Небесної Сотні.

Коли та як встановили День Героїв Небесної Сотні?