День Десантно-штурмових військ України 2022: історія цього дня, гарні привітання зі святом

21 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ України. Десантні війська, що знаходяться у складі Збройних Сил України відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави. З нагоди свята українських десантників пропонуємо вам добірку чудових картинок, привітань у прозі та віршах.

Сьогодні варто привітати усіх тих, хто присвятив своє життя службі у повітряному десанті. Це професіонали своєї справи, які стоять на варті цілісності України. Вони завжди готові до бойових завдань в екстремальних умовах, а гідність, відвага й вірність обов'язку є синонім до слова воїн-десантник, пише 24 канал.

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Історія Дня Десантно-штурмових військ України

Дата свята була затверджена указом президента Петра Порошенка від 21 листопада 2017 року. Вперше свято відзначали у той же день. Під час урочистої церемонії на Михайлівській площі у Києві було представлено нову символіку десантних військ: багряний берет, штандарт командувача десантно-штурмових військ, прапор роду війська й також було проголошено нову присягу.

До складу Десантно-штурмових військ входять повітряно-десантні, штурмові та аеромобільні частини.

Бійці-десантники у своїй службі не лише охороняють й захищають простори України, а й можуть брати участь у різних міжнародних миротворчих військових операціях. В гарячих точках та зонах військових конфліктів вони є надійним захистом для мирних громадян.

Картинки-привітання з Днем Десантно-штурмових військ

Картинки-привітання з Днем Десантно-штурмових військ / Фото "Міністерство оборони України"

Привітання з Днем Десантно-штурмових військ у картинках / Фото "Факти"

День Десантно-штурмових військ – привітальні картинки / Фото "НВ"

Гарні привітання з Днем Десантно-штурмових військ / Фото Ukr.net

День Десантно-штурмових військ в Україні – картинки-привітання / Фото "Факти"

Привітання у віршах та прозі з Днем Десантно-штурмових військ України

Бажаю тобі міцного здоров'я,

Безхмарного неба у вишині.

Щоб удача з дружбою та любов'ю

З тобою на одній йшли висоті.

З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!

***

Ти десантник, гордість наша,

До всього завжди готовий!

І нехай же братство ваше

Вас згуртує безумовно.

Так відзнач це свято

Ти без болю в голові.

Серед слів хороших різних

Крикнемо: Слава ДШВ!

***

Рішучі, сильні й сміливі,

Хоробрі, відважні, могутні,

Честі й Вітчизні своїй вірні,

Десантники, всього вам найкращого!

***

День ДШВ – то свято славне!

Привітати щиро поспішаю.

Безстрашний, доблесний десантник,

До тебе ставлюся з пошаною.

Бажаю щастя та успіху,

А також миру на землі.

Ніщо нехай не стане на заваді

Щасливому життю твоїм.

Привітання з Днем Десантно-штурмових військ – проза й вірші / Фото "Патріот Донбасу"

Щиро вітаємо вас, усіх українських десантників, із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров’я, успіху у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!

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День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!

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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.