З Міжнародним днем бухгалтера: найкращі привітання у картинках та прозі

Щорічно 10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтера. Вперше це свято з'явилося у 1972 році. Проте тоді воно мало іншу назву – День бухгалтерської кар'єри.

В Україні День бухгалтера святкують двічі – 10 листопада та 16 липня. 24 Канал підготував добірку гарних привітань у картинках та прозі. Тож якщо серед ваших родичів, друзів чи знайомих є бухгалтери – не забудьте їх привітати.

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Історія свята

Дата 10 листопада була вибрана не випадково. Саме в цей день у 1494 році у Венеції була видана книга "Все про арифметику, геометрію і пропорції". Її автор – Лука Пачолі спробував опублікувати всі знання про математику того часу. У книзі було наведено багато термінів та прикладів, які потрібні бухгалтеру.

День бухгалтера: привітання у картинках

Міжнародний день бухгалтера / Фото "Апостроф"

Міжнародний день бухгалтера / Фото Telegraf

Міжнародний день бухгалтера / Фото lux.fm

Міжнародний день бухгалтера / Фото Радіо Maximum

День бухгалтера: привітання у прозі

Вітаю від щирого серця з Днем бухгалтера! Бажаю вам бути першокласним фахівцем у тому, що ви робите, вміти відмінно справлятися з будь-якими завданнями, і щоб ваша робота, крім доходу, приносила справжнє задоволення! Крім того, бажаю великого особистого щастя, величезних успіхів та стабільності! Вмійте не лише заробляти, а й витрачати! Найкращих вам прагнень та звершень!

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З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії та в балансі! Позитиву вам, мудрості та розуміння і з колегами, і з керівництвом!

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Вітаю з Міжнародним днем ​​бухгалтера! Дякую за професіоналізм та найточніші розрахунки! Бажаю мирного неба над головою, нескінченної енергії, оптимізму та креативу. Примножуй знання та завжди домагайся того, що задумав(-ла)! Живи в балансі та гармонії кожен свій день!