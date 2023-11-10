В Украине День бухгалтера отмечается дважды – 10 ноября и 16 июля. 24 Канал подготовил подборку хороших поздравлений в картинках и прозе. Так что если среди ваших родственников, друзей или знакомых есть бухгалтеры – не забудьте их поздравить.

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История праздника

Дата 10 ноября была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1494 году в Венеции была издана книга "Все об арифметике, геометрии и пропорциях". Ее автор – Лука Пачоли попытался опубликовать все знания о математике того времени. В книге были приведены многие термины и примеры, необходимые бухгалтеру.

День бухгалтера: поздравления в картинках

Международный день бухгалтера / Фото "Апостроф"

Международный день бухгалтера / Фото Telegraf

Международный день бухгалтера / Фото lux.fm

Международный день бухгалтера / Фото Радио Maximum

День бухгалтера: поздравления в прозе

Поздравляю от всего сердца с Днем бухгалтера! Желаю вам быть первоклассным специалистом в том, что вы делаете, уметь отлично справляться с любыми задачами, и чтобы ваша работа, помимо дохода, доставляла настоящее удовольствие! Кроме того, желаю большого личного счастья, огромных успехов и стабильности! Умейте не только зарабатывать, но и тратить! Лучших вам стремлений и свершений!

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С Днем бухгалтера! Желаю работать с огоньком и за хорошие деньги! Пусть труд приносит невероятное удовлетворение и материальные блага. Пусть расчеты будут верными, а доходы превышают расходы! Желаю жить в гармонии и балансе! Позитива вам, мудрости и понимания и с коллегами, и с руководством!

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Поздравляю с Международным днем бухгалтера! Спасибо за профессионализм и точные расчеты! Желаю мирного неба над головой, нескончаемой энергии, оптимизма и креатива. Умножай знания и всегда добивайся того, что задумал(а)! Живи в балансе и гармонии каждый свой день!