Міжнародний день бухгалтера 2022: історія свята та оригінальні привітання

10 листопада в усьому світі відзначають своє професійне свято бухгалтери. Тож це чудова нагода привітати їх та сказати декілька приємних слів, адже їхня робота є цінною та важливою.

Без роботи бухгалтера неможливе нормальне функціонування підприємництва та бізнесу. Слово "бухгалтер" походити з німецької мови – "Buch" (книга) і "Halter" (тримач). Назва професії дуже точно зображає специфіку роботи бухгалтерів період Середньовіччя, адже в ті часи дані про надходження і витрати грошових коштів і матеріальних цінностей записували в спеціальну книгу, зазначає 24 канал.

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Історія Міжнародного дня бухгалтера

Свято було впроваджене у 1972 році. Дату святкування обрали не випадково, адже саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Лука Пачолі видав свою книжку "Все про арифметику, геометрію і пропорції" ("Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita"). В ній був звітний опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, капіталу й пасивів. Завдяки цьому математика вважають засновником принципів сучасного бухгалтерського обліку.

Згідно зі стандартами Міжнародної асоціації бухгалтерів, до числа професійних бухгалтерів входять також фінансові директори, аудитори та податкові консультанти.

Цікавим є те, що серед психологів побутує думка, що жінки більш схильні виконувати рутинну працю, саме тому вони займають близько 80% посад бухгалтерських професій, а чоловіки лише 20%.

Картинки-привітання з Міжнародним днем бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера 2022 картинки-привітання / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Міжнародним днем бухгалтера /​ Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера у картинках / Фото "ТСН"

День бухгалтера картинки-привітання / Фото "Кореспондент"

Гарні картинки-привітання з Днем бухгалтера / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Гарні картинки-привітання з Днем бухгалтера / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Привітання з Днем бухгалтера – привітальні листівки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Міжнародний день бухгалтера 2022 картинки-привітання / Фото "ТСН"

Міжнародний день бухгалтера – привітання у віршах та прозі

З днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров'я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране покликання.

***

Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри й роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!

***

В день професії бухгалтера

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро вам бажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним днем! Нехай на роботі ви й оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера / Фото Canva

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату й аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

***

З Днем бухгалтера вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб в вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.

***

Все тримається в наш час

Лиш, бухгалтери, на вас.

Завжди розум ясний мати

Я вам хочу побажати,

Стомлюватись дуже рідко,

Рахувати легко й швидко.

Відчувати любов, повагу,

Не втрачати рівновагу.