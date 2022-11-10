Міжнародний день бухгалтера 2022: історія свята та оригінальні привітання
10 листопада в усьому світі відзначають своє професійне свято бухгалтери. Тож це чудова нагода привітати їх та сказати декілька приємних слів, адже їхня робота є цінною та важливою.
Без роботи бухгалтера неможливе нормальне функціонування підприємництва та бізнесу. Слово "бухгалтер" походити з німецької мови – "Buch" (книга) і "Halter" (тримач). Назва професії дуже точно зображає специфіку роботи бухгалтерів період Середньовіччя, адже в ті часи дані про надходження і витрати грошових коштів і матеріальних цінностей записували в спеціальну книгу, зазначає 24 канал.
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Історія Міжнародного дня бухгалтера
Свято було впроваджене у 1972 році. Дату святкування обрали не випадково, адже саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Лука Пачолі видав свою книжку "Все про арифметику, геометрію і пропорції" ("Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita"). В ній був звітний опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, капіталу й пасивів. Завдяки цьому математика вважають засновником принципів сучасного бухгалтерського обліку.
Згідно зі стандартами Міжнародної асоціації бухгалтерів, до числа професійних бухгалтерів входять також фінансові директори, аудитори та податкові консультанти.
Цікавим є те, що серед психологів побутує думка, що жінки більш схильні виконувати рутинну працю, саме тому вони займають близько 80% посад бухгалтерських професій, а чоловіки лише 20%.
Картинки-привітання з Міжнародним днем бухгалтера
Міжнародний день бухгалтера 2022 картинки-привітання / Фото "ТСН"
Картинки-привітання з Міжнародним днем бухгалтера / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Привітання з Міжнародним днем бухгалтера у картинках / Фото "ТСН"
День бухгалтера картинки-привітання / Фото "Кореспондент"
Гарні картинки-привітання з Днем бухгалтера / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Гарні картинки-привітання з Днем бухгалтера / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Привітання з Днем бухгалтера – привітальні листівки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Міжнародний день бухгалтера 2022 картинки-привітання / Фото "ТСН"
Міжнародний день бухгалтера – привітання у віршах та прозі
З днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати.
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
Сил вам, міцності, здоров'я,
Щастя та кохання.
Хай дарує задоволення
Обране покликання.
***
Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри й роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!
***
В день професії бухгалтера
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро вам бажаю.
Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.
Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.
***
Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним днем! Нехай на роботі ви й оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.
Привітання з Міжнародним днем бухгалтера / Фото Canva
Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату й аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.
***
З Днем бухгалтера вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб в вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.
***
Все тримається в наш час
Лиш, бухгалтери, на вас.
Завжди розум ясний мати
Я вам хочу побажати,
Стомлюватись дуже рідко,
Рахувати легко й швидко.
Відчувати любов, повагу,
Не втрачати рівновагу.