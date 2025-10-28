Цього дня українці вшановують роль старших у вихованні дітей, їхній внесок у збереження сімейних традицій та духовних цінностей. У це свято варто відвідати своїх рідних бабусь і дідусів та провести з ними час, пише 24 Канал.
З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала красиві привітання з Днем бабусь і дідусів у картинках, прозі й віршах. Збережіть собі святкові побажання заздалегідь та надішліть найближчим.
День бабусь і дідусів 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Улюблені бабуся і дідусь, вітаю вас зі святом! Будьте бадьорими тілом і духом, зберігайте позитивне мислення, не переставайте радувати нас своєю турботою і життєвою мудрістю. Я вас люблю!
***
Дорогі бабуся та дідусь! Наймудріші мої люди, зі святом вас! Неможливо навіть на мить уявити світ без вас. Здоров'я вам, щасливих і сонячних днів та мирного неба!
Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Хто нас любить найбільше на світі?
Хто нам дарує ласку і тепло?
У кого під боком люди ці,
Тому просто невимовно пощастило.
Бабусі й дідусі, рідні,
Вам хочу від серця побажати,
Щоб ви були вічно молоді
І любили з онуками гратися.
***
Бабусі, дідусі, вас вітаємо,
Запасів здоров'я незліченних бажаємо,
Сьогодні особливий день настав,
Так нехай же додасть він запалу і сил!
Пустуйте, жартуйте і смійтеся, рідні,
Женіть з чола ви зморшки колишні,
Бажаємо активних і радісних днів,
На вік дивитися вам трохи веселіше.
Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Милі наші, зі святом вас! Здоров'я вам на довгі роки, спасибі Вам за ваше розуміння, турботу, добрі й мудрі поради та допомогу. Без вас не було б нас! Бажаємо не зважати на роки і жити та дихати на повні груди, нехай вас завжди оточує турбота і любов близьких!
***
Вітаю з Днем бабусь та дідусів. З щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими усмішками та теплими обіймами!
Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Любий дідусю, тебе вітаю,
І в цей день святковий тобі побажаю:
Хай друзі та рідні зберуться в оселі
І пісні для тебе лунають веселі.
Завжди хай злагода буде в сім'ї
І радістю сяють хай очі твої,
Здоров'я міцного, добробуту, щастя,
Нехай усі мрії й бажання здійсняться!
