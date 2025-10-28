Цього дня українці вшановують роль старших у вихованні дітей, їхній внесок у збереження сімейних традицій та духовних цінностей. У це свято варто відвідати своїх рідних бабусь і дідусів та провести з ними час, пише 24 Канал.

З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала красиві привітання з Днем бабусь і дідусів у картинках, прозі й віршах. Збережіть собі святкові побажання заздалегідь та надішліть найближчим.

День бабусь і дідусів 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Улюблені бабуся і дідусь, вітаю вас зі святом! Будьте бадьорими тілом і духом, зберігайте позитивне мислення, не переставайте радувати нас своєю турботою і життєвою мудрістю. Я вас люблю!

***

Дорогі бабуся та дідусь! Наймудріші мої люди, зі святом вас! Неможливо навіть на мить уявити світ без вас. Здоров'я вам, щасливих і сонячних днів та мирного неба!

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025

***

Хто нас любить найбільше на світі?

Хто нам дарує ласку і тепло?

У кого під боком люди ці,

Тому просто невимовно пощастило.

Бабусі й дідусі, рідні,

Вам хочу від серця побажати,

Щоб ви були вічно молоді

І любили з онуками гратися.

***

Бабусі, дідусі, вас вітаємо,

Запасів здоров'я незліченних бажаємо,

Сьогодні особливий день настав,

Так нехай же додасть він запалу і сил!

Пустуйте, жартуйте і смійтеся, рідні,

Женіть з чола ви зморшки колишні,

Бажаємо активних і радісних днів,

На вік дивитися вам трохи веселіше.

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025

***

Милі наші, зі святом вас! Здоров'я вам на довгі роки, спасибі Вам за ваше розуміння, турботу, добрі й мудрі поради та допомогу. Без вас не було б нас! Бажаємо не зважати на роки і жити та дихати на повні груди, нехай вас завжди оточує турбота і любов близьких!

***

Вітаю з Днем бабусь та дідусів. З щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими усмішками та теплими обіймами!

Привітання з Днем дідусів і бабусь 2025

***

Любий дідусю, тебе вітаю,

І в цей день святковий тобі побажаю:

Хай друзі та рідні зберуться в оселі

І пісні для тебе лунають веселі.

Завжди хай злагода буде в сім'ї

І радістю сяють хай очі твої,

Здоров'я міцного, добробуту, щастя,

Нехай усі мрії й бажання здійсняться!

