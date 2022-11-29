Ім'я "Матвій" у перекладі з арамейської мови означає "дар Господа" або "левій". Тут можна зробити висновок, що родовід євангеліста Матвія походить від левитів – хористів єврейського храму Старого Заповіту, пише 24 канал.

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Хто такий апостол та євангеліст Матвій

До того, як Матвій зустрівся з Ісусом, він був митарем – податковим інспектором, який збирав податки у євреїв для римлян. За це його ненавиділи та зневажали євреї, оскільки митарі вважалися колабораціоністами й часто не лише збирали данину, але певну частину вимагали для себе.

Згідно з Євангелією, Ісус побачив його і сказав: "Іди за мною". Після того Матвій залишив свою професію та пішов за Христом.

Від найдавніших часів автором першої Євангелії вважають Матвія. Він написав її "єврейською" мовою, тобто мовою, якою в часи Ісуса спілкувалися палестинські євреї і яка насправді була "арамейською". У книзі від Матвія зазначено, що Ісус Христос є обіцяним Спасителем, про якого розповідали пророки у Старому заповіті. Він був посланий Богом і походить з роду Давила та Авраама. Євангеліст розповідає про Ісуса Христа в чотирьох аспектах: Ісус – Пророк, Ісус – Законодавець, Ісус – Цар видимого й невидимого й Ісус – Первосвященник.

Матвій подорожував по Сирії, Персії, Мідії й Індії, проповідуючи там, а закінчив свій земний шлях мученицькою смертю в Ефіопії. У цій країні жили племена канібалів, які мали свої язичницькі вірування та звичаї, вони не прийняли слів про Ісуса й вбили його.

За допомогою свого служіння Матвій багатьом людям допоміг пізнати Бога, заснував церкву і побудував храм у місті Мірмени, де єпископом поставив свого супутника, на ім'я Платон.

Постать євангеліста Матвія часто надихала багатьох художників, одну з відомих картин створив художник Караваджо під назвою "Святий Матвій і ангел".

День апостола та євангеліста Матвія / Картина Караваджо "Святий Матвій і ангел"

Традиції Дня апостола та євангеліста Матвія

Головна традиція цього дня – це ходити в гості ввечері. У багатьох регіонах такі походи називаються "Матвіївськими посиденьками". Оскільки свято припадає на початок Різдвяного посту, то на стіл виставляють пісні страви, а скромні посиденьки компенсуються душевними бесідами.

Люди похилого віку теж не нудьгують й розповідають своїм онукам цікаві життєві історії. Також по погоді можна визначити якою буде зима й весна.