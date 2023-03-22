День ангела Валерія 2023: неймовірні картинки-привітання для іменинників
22 березня свої іменини святкує Валерій – це ім'я символізує сміливість і хоробрість. Не забудьте привітати рідних і близьких милими листівками.
Ім'я Валерій з давньогрецької означає "сильний" та "міцний". У давньоримській міфології "Валеріусом" називали Марса – бога родючості, рослинності та дикої природи, що згодом став богом війни. Чоловіки, що носять ім'я Валерій, – добрі та віддані друзі, що завжди підтримають. Вони енергійні та мають хороше почуття гумору, пише 24 Канал.
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Картинки-привітання для іменинників з ім'я Валерій
Листівки до Дня ангела Валерія / Скриншот з ютубу
Листівки до Дня ангела Валерія / Фото "Знай юа"
Листівки до Дня ангела Валерія / Фото "Знай юа"
Листівки до Дня ангела Валерія / Фото "Вітання"
Листівки до Дня ангела Валерія / Фото "Вітання"