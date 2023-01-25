З Днем ангела Тетяни: красиві картинки-привітання
Сьогодні, 25 січня, свій День ангела святкують дівчата та жінки з іменем Тетяна. Вони мають добре серце й лагідний характер. Привітайте їх з іменинами за допомогою нашої чудової добірки листівок.
Ім'я Тетяна має давньогрецьке походження. Воно бере свій початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена". Існує також латинська версія походження імені – у Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан, а його жіноча форма – це Тетяна, пише 24 Канал.
Читайте також День ангела Тетяни: гарні картинки-привітання з іменинами
День ангела Тетяни – картинки-привітання
З Днем ангела Тетяни – картинки-привітання з іменинами / Фото "Рівне Медіа"
День ангела Тетяни 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Картинки-привітання з Днем ангела Тетяни / Фото "Час–дій"
Гарні листівки з Днем ангела Тетяни / Фото "Рівне Медіа"
Привітання з Днем ангела Тетяни у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Картинки-привітання з Днем ангела Тетяни 2023 / Фото "Факти"
Картинки-привітання з Днем ангела Тетяни / Фото "Радіо МАКСИМУМ"